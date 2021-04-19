«Прости тех, кто надругался над тобой»: жители Геленджика установили надгробие в память о дороге за 47 млн рублей

Надгробие установили местные жители. Фото: www.instagram.com/112.gelen/

На улице Айвазовского в Геленджике появился памятник... дороге. Наспех сколоченный (как ремонт этой улицы) могильный крест с надгробием установили местные жители прямо в том месте, где уже много лет им обещают тротуар.

- Покойся с миром! 47 млн рублей понадобилось, чтобы растоптать тебя, построить на тебе кривой тротуар, погрузить тебя на машины и увезти в неизвестном направлении, - написали на "надгробии" горожане. - Прости ты и тех, кто надругался над тобой. Они не ведают, что творят. Спи, наша любимая дорога, спокойно.

Они потеряли надежду когда-нибудь дождаться ремонта своей улицы, о чем и написали в эпитафии. Фото: www.instagram.com/112.gelen/

Больше 10 лет жители этой улицы курортного города обивали пороги местной администрации. С приходом нового градоначальника их чаяния услышали. На ремонт выделили 47 миллионов рублей из бюджета. В октябре 2019 года работы начались, но вскоре внезапно забуксовали.

- Улицу должны были за эти деньги капитально благоустроить.Торги выиграло ООО «Автострада-Юг», оно же взяло на себя обязательства заменить все коммуникации – от инженерных коллекторов и канализации до интернет-волокна. Основная масса сетей должна была пройти под новеньким асфальтом, а по обеим его сторонам подрядчик обязывался уложить тротуар и обрамить его аккуратным поребриком, а где нужно – еще и лотками для отвода дождевой воды, - объясняют "КП" - Кубань" в мэрии Геленджика. - Но это не сделано до сих пор.

Управление ЖКХ курорта, как заказчик, обратилось в суд на подрядчика, который длится до сих пор.

- Для установления истинной картины дела, Арбитражной суд Краснодарского края назначил проведение экспертизы. Выбранная компания - ООО «Черноморская оценочная компания», а 18 января проведение экспертизы было перепоручено ООО «А Нортон», - пояснили "КП" - Кубань" в администрации курорта.

Ближайшее судебное разбирательство было назначено на 8 апреля, но так как результаты экспертизы еще не получены, заседание отложили до 19 мая.

И пока идет разбирательство, никто не имеет право продолжать начатые капитальные работы.

В мэрии обещают вернуться к ремонту улицы как только спор будет разрешен.

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