В Краснодарском крае мужчина отрубил своей девушке палец после ссоры

В Краснодарском крае ссора пары закончилась тем, что мужчина отрубил сожительнице мизинец. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жуткая история произошла несколько дней назад в поселке Братский Тихорецкого района Краснодарского края. В частном доме на улице Северная жили 40-летний Сергей В.* со своей сожительницей, 34-летней Светланой П.* В тот роковой день ссора началась с небольшой бытовой неурядицы, но быстро переросла в крупный скандал с криками и оскорблениями. В какой-то момент Сергей схватил топор и отрубил своей подруге палец на руке. Окровавленная женщина выбежала из дома и попросила соседей вызвать полицию и скорую помощь.

«Прибывшие экстренные службы обнаружили на месте происшествия 34-летнюю Светлану П.* У женщины на руке отсутствовал мизинец, все руки были в крови. Пострадавшая пояснила оперативникам, что палец ей отрубил ее сожитель в ходе внезапно возникшей ссоры на почве неприязненных отношений», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящий момент 40-летний Сергей задержан. Дальнейшую судьбу мужчины решит суд. Оперативники продолжают расследование и устанавливают все детали произошедшей трагедии. О состоянии здоровья 34-летней Светланы, как и о том, смогли ли врачи вернуть женщине отрубленный палец, в настоящее время неизвестно.

Эта история перекликается с другой трагедией, случившейся несколько лет назад в Подмосковном Серпухове. Там ревнивый муж вывез жену в лес, где отрубил ей кисти обеих рук, после чего отвез покалеченную женщину в больницу, а сам сдался полиции.