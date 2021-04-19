«Мы тонем!»: мужчина с 7-летним сыном решили переехать горную реку вброд, но застряли

Люди в отчаянии залезли на крышу машины
Гонки на внедорожнике едва не стоили жизни мужчине и его семилетнему сыну в Геленджике. Отец, как водится в этих краях, решил продемонстрировать наследнику возможности русского автопрома, сев за руль "уазика". Десятки раз он переезжал обычно тихую геленджикскую Пшаду. Но не сегодня! В Краснодарском крае третьи сутки дождливо. И горную реку не остановить.
Мужчина сунулся было вброд, но едва смог добраться до середины, как машину почти сразу начало сносить.
Единственным выходом было - залезть на крышу автомобиля.
Мальчик выбрался, мужчина - тоже.
Так, сидящих в отчаянии, их нашли местные дровосеки.
- Мужчина кричал: "Мы тонем", - рассказывают они. - Просто случайно услышал один из наших парней.
Огромным "КрАЗом" они вытянули автомобиль из реки.
К счастью, все остались живы.
А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ
УАЗ с семьей из пяти человек рухнул с переправы в реку в Краснодарском крае
Трое людей погибли, в их числе и 10-летний ребенок. На месте работают экстренные службы региона (подробнее)