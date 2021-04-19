«Мы тонем!»: мужчина с 7-летним сыном решили переехать горную реку вброд, но застряли

Люди в отчаянии залезли на крышу машины

Гонки на внедорожнике едва не стоили жизни мужчине и его семилетнему сыну в Геленджике. Отец, как водится в этих краях, решил продемонстрировать наследнику возможности русского автопрома, сев за руль "уазика". Десятки раз он переезжал обычно тихую геленджикскую Пшаду. Но не сегодня! В Краснодарском крае третьи сутки дождливо. И горную реку не остановить.

Мужчина сунулся было вброд, но едва смог добраться до середины, как машину почти сразу начало сносить.

Единственным выходом было - залезть на крышу автомобиля.

Мальчик выбрался, мужчина - тоже.

Так, сидящих в отчаянии, их нашли местные дровосеки.

- Мужчина кричал: "Мы тонем", - рассказывают они. - Просто случайно услышал один из наших парней.

Огромным "КрАЗом" они вытянули автомобиль из реки.

К счастью, все остались живы.

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

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