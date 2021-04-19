«Похищенное лето в Сочи»: детский лагерь обманул школьников на три миллиона

Путевка в самый грустный детский лагерь Сочи

История началась три года назад, в 2018 году, вблизи курортного города Сочи. Там несколько десятилетий один детский лагерь принимал гостей со всей России, однако время идет, и качество обслуживания перестало соответствовать нормам Роспотребнадзора. Большой санаторий в заповедном лесу обязали закрыть из-за отсутствия нормального медпункта.

Когда жажда наживы побеждает здравый смысл

Однако амбициозных соучредителей комплекса это не остановило. Видимо, в их головах сработал сигнал «не жили хорошо, нечего и начинать», и они не остановили продажу путевок в свой грустный лагерь. В 2019 году они продали несколько десятков путевок двум турфирмам и 51 частнику и заработали три миллиона рублей. При этом принять гостей они все же не смогли, а вырученные средства присвоили себе.

Огромная бесхозная территория детского лагеря

Обманутые покупатели стали писать заявления в полицию, благодаря чему в отношении предпринимателей открыли уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас дело передали в суд.

- Фигурантам предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Им была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Лазаревский суд города Сочи для рассмотрения по существу, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Видимо, здесь на языке соучредителей санатория было зашифровано сообщение: "бегите из этого медпункта"

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