Ребенок чуть не умер из-за сухарика: врачи спасли годовалого малыша на Кубани

Сейчас Давид чувствует себя хорошо

ЧП случилось накануне, 18 апреля, в Горячем Ключе. Годовалый Давид шел с родителями домой и ел по дороге сухарики. В какой-то момент малыш сильно подавился, практически перестал дышать и начал синеть. Счет шел на секунды.

В моменте мальчика с папой заметил проезжающий мимо водитель на красной Lada Kalina, забрал малыша и помог отвезти в больницу. Там ему оперативно оказали помощь.

- Наши врачи быстро отреагировали и все сделали, чтобы кроха жил и дышал. Они подарили жизнь ребёнку и родителям. Низкий поклон вам, наши многоуважаемые, - написала в социальных сетях мама мальчика Яна.

Сейчас жизни Давида ничего не угрожает. А родители малыша хотят найти водителя, который помог им спасти ребенка.

- В панике мы не узнали ни его имени, ни телефона. Очень просим, отзовитесь! Благодаря вам ребёнок остался жив!!! Позвоните: 89181537999, - написала женщина.

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