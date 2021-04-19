Фонд Олега Дерипаски построил в Усть-Лабинске центр спортивных единоборств

В центре площадью 1200 кв. м. сможет одновременно заниматься до ста человек. Фото пресс-служба фонда "Вольное Дело"

Новый двухэтажный учебно-тренировочный центр «Боец» открыт на усть-лабинском стадионе «Кубань». Он будет готовить спортсменов к соревнованиям по тхэквондо, дзюдо, самбо, сумо, вольной борьбе и регби, в нем будут проводиться региональные и краевые чемпионаты и работать бесплатные секции для детей и молодёжи.

Центр спортивных единоборств создан основанным Олегом Дерипаской Фондом развития контактных видов спортивных единоборств Краснодарского края. Залы оснащены современным спортинвентарем — в тренировочном есть силовые тренажеры, оборудование для бокса, шведская стенка, канаты и штанги, гантели, в зале для соревнований — трибуны для зрителей и пьедестал для награждений.

Новый двухэтажный учебно-тренировочный центр «Боец» открыт на усть-лабинском стадионе «Кубань». Фото пресс-служба фонда "Вольное Дело"

В центре площадью 1200 кв. м. сможет одновременно заниматься до ста человек, работать он будет без выходных с 08:00 до 21:00. При строительстве были учтены все требования к безопасности — в здании установлена система пожаротушения и видеонаблюдения, действует пропускной контроль. Штат нового центра укомплектован профессиональными тренерами.

На стадионе «Кубань», где находится учебно-тренировочный центр, будут проходить тренировки и чемпионаты по регби-7. За последние годы благодаря фонду Олега Дерипаски «Вольное Дело» он был серьёзно реконструирован: сейчас там обустроены корты для большого тенниса, баскетбольные и волейбольные площадки, оборудовано футбольное поле с современным покрытием.

На стадионе «Кубань», где находится учебно-тренировочный центр, будут проходить тренировки и чемпионаты по регби-7. Фото пресс-служба фонда "Вольное Дело"

Уроженец Кубани Дерипаска прикладывает много усилий для развития в регионе спорта и продвижения здорового образа жизни — при поддержке его фонда в Краснодарском краев строятся и реконструируются стадионы, создаются и развиваются местные спортивные клубы, появляются новые виды спорта.

В прошлом году фонд «Вольное Дело» открыл в станице «Восточная» Усть-Лабинского района новый спортивный стадион, который не только стал точкой притяжения для местных жителей, но и вовлек их в совместную работу по дальнейшему развитию поселения.