Из журналиста в логисты: сберегу время, деньги и нервы

На один день стала логистом — каждый шаг записываю, чтобы ничего не упустить. Фото: Сергей Мозольков

Я из такой семьи, где профессии, как в любимых советских фильмах: мама экономист, отец инженер. А «я не получился»! Повело в другую степь, журналистскую. Добывать информацию и раскладывать ее по полочкам - это мое. Но кому из нас на денечек не хотелось отвлечься от рабочих будней? У меня такая возможность появилась. На сутки я с головой окунулась в неизведанный мир грузов и доставки.

Понять и загрузить

На ближайший день я - логист! Да еще где - в транспортной компании «Байкал-Сервис»! Если уж и учиться чему-то новому, то у профессионалов. География присутствия насчитывает более 300 российских городов, то есть вся Россия, а еще они доставляют грузы в ближнее зарубежье. Эти ребята 25 лет на рынке сборных перевозок. Что в них такого особенного? Они действительно слышат своих клиентов, предлагают им простые, понятные сервисы, пользоваться которыми легко и приятно. Не зря говорят, что «Байкал-Сервис» - это удобная логистика для людей и компаний. Работа у них, как швейцарские часы - механизм отлажен так, что сбоев просто нет. Так что стать одной из шестеренок даже на денек очень престижно.

Хотя страх, что из-за меня тут все заклинит, конечно, есть. Во-первых, никто не отменял первый блин комом. Во-вторых, есть мнение, что логист - профессия далеко не женская: мол, каждый день много непредвиденных трудностей, которые сотруднику в юбке не под силу.

- Сложностей немало, конечно, но справиться с ними можно и пол здесь значение не имеет, - заявляет старший логист краснодарского филиала и мой наставник Вячеслав Сырцов. - Сейчас в этом сами убедитесь.

Заходим в офис, а там… одни дамы. Вот и разрушен миф.

Едва пробило 9 часов, как работа начинает кипеть. Девчонки - по местам и сразу на телефоны. Я тем временем все мотаю на ус.

На экране компьютера длинный список - строчек 50, если не больше. Это заказы. По каждой позиции нужно выяснить и уточнить все детали перевозки того или иного груза. «Да тут неделю возиться!» - думаю про себя. Мои глаза по пять рублей, видимо, замечает коллега и спешит успокоить.

- Когда пару дней поработаешь, заказы как орешки будешь щелкать, - подбадривает меня логист Карина Галушко.

Одного заказчика «закрыть» доверили мне.

- Добрый день, «Байкал-Сервис Краснодар», меня зовут Евгения, звоню по согласованию доставки. Ваш груз весом 125 килограммов прибыл из Санкт-Петербурга, доставим его завтра. В какое время и по какому адресу вам удобно принять? - почти не запинаясь, говорю я.

Вся информация у меня перед глазами, недостающую вбиваю сама. Запутаться невозможно, так как столбцы идут поочередно. Вот адрес, далее телефон, затем сведения о товаре и самое главное - способ оплаты. И конечно, резервируем водителя, который и довезет ценный товар постоянному клиенту.

Первый заказ готов, с почином меня, давайте следующий! Ненадолго мне предлагают переместиться из компьютерной базы на склад - надо воочию увидеть то, что сам организовываешь.

Из офиса перемещаемся на склад – надо воочию увидеть то, что сам организовываешь. Фото: Сергей Мозольков

Умная доставка

В двух минутах от офиса - складское помещение. Здесь идет загрузка машин и выдача заданий водителям. В движении, кажется, все - люди, машины, погрузчики. И как они не мешают друг другу?! Все просто: каждый занят своим делом.

Именно здесь идет загрузка машин и выдача заданий водителям. Фото: Сергей Мозольков

Вилочный погрузчик собирает на складе паллеты с крупным грузом, коробочки поменьше - на рохле. Все везут к грузовикам. Пока работники идут за новой партией, их коллеги сверяют заказы: все ли в порядке, не потеряли ли «коробочного бойца» в пути? Далее загрузка, и звучит коронное «шеф, трогай!».

Огромный склад, в котором с непривычки можно потеряться. Но короткая экскурсия помогает быстро сориентироваться. Фото: Сергей Мозольков

- Мы работаем круглосуточно. Чтобы утром все было готово, сборку ведем ночью, - ненадолго присоединяется к нашей экскурсии генеральный директор краснодарского филиала транспортной компании «Байкал Сервис» Денис Ильин. - Перевозим все, кроме тех категорий груза, которые запрещены по закону.

Генеральный директор краснодарского филиала «Байкал Сервис» Денис Ильин объясняет, как устроена работа компании. Фото: Сергей Мозольков

За сохранность товара отвечают не только грузчик и водитель. Ответственность лежит и на логисте: вовремя ли загрузили машины, есть ли риски опозданий водителей и срывов перевозок.

За сохранность товара отвечает не только грузчик и водитель - ответственность лежит и на логисте. Фото: Сергей Мозольков

- Как же это все отследить? - спрашиваю я.

- В этом нам помогает программа «Антор». Она установлена в телефоне у водителей и логистов. Приложение автоматически выстраивает идеальные траектории перевозки грузов. Система точно производит вычисления расстояний, поскольку здесь заказы напрямую привязываются к координатам, - показывает чудо-приложение мой наставник. - «Антор» переваривает огромное количество заказов (тысячи и тысячи адресов) и помогает грамотно приготовить планы в течение пары минут.

Но самое главное - избавляет от лишней головной боли логистов. Все перемещения груза отображаются онлайн.

Водитель компании Александр Тумасьян рассказывает о программе «Антор», которая помогает и логисту, и тому, кто за рулем. Фото: Сергей Мозольков

И менеджер, и психолог в одном лице

Как и в любой работе, у логиста есть форс-мажоры. Поиск решения проблемы с минимальными последствиями - вот за что ценят таких сотрудников.

- Часто бывает, что клиенту надо уже вчера, а заказ на просчет они дали только сегодня. Мы делаем все возможное, чтобы заказчик остался доволен, - говорит Карина с улыбкой на лице. - Ищем подход, стараемся договориться - словом, каждый день я и менеджер, и финансист, и юрист, и психолог в одном лице.

Творчества здесь даже больше, чем в журналистике - а ну-ка предложи, где можно сэкономить, чтобы уложиться в бюджет, и что придумать на случай шторма. У логиста нет рутины, от которой многие так устают. Он - звено большой цепочки, та самая шестеренка, благодаря которой механизм работает.