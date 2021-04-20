Бизнесмен расстрелял из дробовика двух собак, случайно забежавших к нему во двор

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Страшная ситуация случилась в станице Павловской Краснодарского края. Во дворе дома у Евгения Ш. жили две собаки. В роковой день они бегали по двору без ошейника. Пока мужчина и его родственники, которые были тогда в гостях, поехали в зоомагазин, собаки сбежали во двор к соседу. Александр Б. - грозный человек и собак не любит. Во всяком случае, так рассказывают местные.

- Мы услышали, как дроби засвистели и ринулись к дому. Одна гильза чуть не попала в тестя. Одну собаку он успел застрелить, а второй попал в шею, - рассказал «КП»-Кубань» Григорий Носовец.

На место тут же вызвали полицию. Правоохранители изъяли у мужчины охотничье ружье и отправили на хранение в отдел.

На участке нашли две гильзы

По словам местных жителей, это уже далеко не первый случай. Жители станицы считают, что причиной всему высокое положение Александра.

- Он слишком много о себе возомнил. Это уже далеко не первый случай. Считает, что раз у него есть деньги и предприятие, ему можно все, - объясняют причины случившегося свидетели.

Свидетели не захотели рассказывать нам о том, чем именно владеет Александр, однако из открытых источников мы выяснили, что на его имя и фамилию зарегистрировано предприятие - полигон ЖБИ. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными».