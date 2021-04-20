В школе Краснодарского края во время занятий на учеников обрушился потолок

В школе проводится проверка

ЧП случилось утром 20 апреля в школе № 2 города Армавира. Здесь прямо на уроке на детей внезапно обрушился турлучный потолок. Пострадали три ребенка, их на скорой отвезли в больницу. Угрозы жизни нет. Школа продолжает работать в штатном режиме. Об этом сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

- По данному факту проводится проверка. Выясняются обстоятельства случившегося. Детей, которые не пострадали, перевели в другой кабинет, - добавили в ведомстве.

После проверок установят, кто был ответственным за ремонт кабинета

Также «КП» - Кубань» выяснила, что школа, в кабинете которой обвалился потолок, 1955 года постройки. Ремонт в помещении делали три года назад – в 2018 году. А ЧП произошло на втором этаже четырехэтажного здания.

По фотографиям, которые оказались в распоряжении "Комсомолки", видно, что сначала на подвесной потолок упала штукатурка, а затем рухнула на детей вместе с конструкцией.

- Площадь повреждения - около 10 квадратных метров. На месте работает комиссия, чтобы установить причины произошедшего и принять меры для исключения возможных угроз для здоровья учеников школы, - сообщили в оперштабе региона.

После сообщения об обрушении потолка в школе следственным управлением СК также организована доследственная проверка.

- На место выехал следователь для проведения проверочных мероприятий, - отметили в СУ СК РФ по краю.