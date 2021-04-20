Сотовая вышка в КаМАзе и пункт управления в машине: как спасатели Кубани готовы к возможным ЧС

На месте протестировали сотовую связь. Фото: Элина ЛУЦЕНКО

В Краснодарском крае прошли масштабные учения МЧС. Спасатели отрабатывали моменты, связанные с ликвидацией последствий паводков и различных наводнений на территории региона. То есть отрабатывали то, что они будут делать и как в случае ЧС. Ведь действия специалистов должны быть четкими и слаженными.

На учениях побывала и корреспондент «КП».

По легенде учений, человек попал в реку и его необходимо спасти. На помощь условному утопающему отправляются трое сотрудников МЧС в лодке. Когда они подошли к тому, кому нужна помощь, один из спасателей прыгает в воду и хватает тонущего. К нему привязана веревка, чтобы коллеги могли вытянуть скорее. Так и происходит. Пара минут – и условный утопающий уже на суше.

Потом спасатели отработали спасение человека с берега реки. Сотрудникам МЧС необходимо было добраться для девушки, которая звала на помощь, с противоположной стороны реки. К ней выдвинулась моторная лодка, ее погрузили на борт и доставила на другой берег. Для этого задействовали катер.

А на огромной поляне у реки уже разбивала лагерь аэромобильная группировка МЧС, которая в течение 2 часов готова выдвинуться в любую точку Краснодарского края. Группировка оборудована снегоходами, внедорожниками, техникой для откачки воды и для тушения огня. Рядом с ней - силы единой государственной системы предупреждения ликвидации ЧС. Это и полиция, и коммунальщики, и специалисты «Кубань-СПАС», и дорожные службы. Также на территории есть маленькая газель с палатками, которая в течение 10 минут, с момента возникновения ЧС, сразу выдвигается на место происшествия и уведомляет о проблеме всех .

Кроме того, на территории развернуты палатки и специальные модули МЧС, в которых оборудуют подвижный пункт управления. Это пять машин, в которых базируются спальные помещения, уборная с душем, столовая, выездной пресс-центр.

Чтобы во время ЧС на месте происшествия происходит обрыв связи. В таких случаях эмчээсовцам помогает МегаФон - компания обеспечивает группировку бесперебойной связью 4G. И мобильная станция – тоже передвижная. Сотовая вышка находится … в КаМАЗе.

- В этом грузовике - передвижная мобильная станция, в которой размещено самое современное оборудование, - технический директор Кавказского филиала МегаФона Олег Постных. - Станция может быть задействована в любой точке, радиус действия - 500м для передачи данных, несколько километров для голосовой связи.

Причем по всему югу страны таких мобильных комплексов 18.

Как она работает?

- Станция сориентирована на ближайшие объекты, но если поблизости нет сотовой вышки, задействуются спутниковые каналы связи, - пояснил Олег Постных. - Это уникальный комплекс, который постоянно модернизируется. Если же на местности нет других операторов, то открывается аварийный роуминг. И любой абонент любой сети сможет обслуживаться этим комплексом.

Кстати, подобные мобильные комплексы разворачивали и в 2012 году, когда большая вода пришла в Крымск. Тогда наводнение затопило город, погибли сотни человек, тысячи – пострадали. Во время ЧС спасатели были на связи друг с другом и с пострадавшими благодаря таким передвижным базовым станциям.

-С такими сотрудниками, как у нас, и с такой современной техникой мы готовы к паводкам на территории Краснодарского края, - сказал начальник главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Олег Волынкин.

-С такими сотрудниками, как у нас, и с такой современной техникой мы готовы к паводкам на территории Краснодарского края, - сказал начальник главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Олег Волынкин.