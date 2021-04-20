На майские праздники в Сочи снимут ограничения на дорогах

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи на майские праздники ждут рекордное число туристов. Причем приедут не только отдыхающие из разных регионов страны, но и жители Краснодарского края. Через пост Магри за сутки только на въезд пересекает более 4 тысяч автомобилей, а летом и в мае их количество будет увеличиваться. Уже сейчас все отели забронированы на 90 процентов. Но места есть в пригороде – Лазаревском, Дагомысе, Лоо.

И чтобы гости курорта не застряли в пробках, на дорогах Сочи решили снять все ограничения по реверсивному движению. Сейчас только в лазаревском районе курорта ремонтируют сразу семь участков дорог.

- Уже на майские праздники ожидается большой поток туристов, поэтому рассмотрена возможность временной отмены, с 1 по 10 мая, режима реверсивного движения на некоторых из участков, где ведутся работы, - сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский. Так на месяц раньше запустили движение из центра Сочи в Адлер по капитально ремонтируемому мосту в районе пляжа «Красный штурм». Эта трасса - направления «Сочи-Адлер», она ведет к аэропорту, железнодорожному вокзалу, курортам Красной поляны и является одной из главных дорожных артерий и гостевых маршрутов города. И чтобы разгрузить центр города, в Сочи решили возобновить работу прибордюрных платных парковок.

- По оценкам специалистов, это позволит на 10% разгрузить центр города от личных автомобилей, - пояснили в мэрии курорта. – А чтобы в мае и летом персонал, который работает в отелях, санаториях и на предприятиях общепита не занимал место на дорогах в своих авто, организации просим рассмотреть вопрос централизованной доставки сотрудников к рабочим местам - автобусами малой и крупной вместимости. А разгружать товар в магазинах попросили по ночам - до 5 утра.