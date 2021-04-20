«Если найдете, сообщите о местонахождении!»: в Краснодаре разыскивают клопа

Так выглядит мраморный клоп

В Краснодарском крае, хоть и довольно прохладная, но весна. В парки и скверы потянулись отдыхающие. На входе в Чистяковскую рощу в Краснодаре кое-кто из них заметил любопытное объявление, больше похожее на полицейскую сводку из разряда "Их разыскивает полиция".

- Если вы заметили в парке мраморного клопа, сообщите руководству парка о его местонахождении, - гласило сообщение.

"Комсомолка" дозвонилась в МКУ "Городские парки и скверы" Краснодара, чтобы выяснить, что же натворил клоп.

Это объявление появилось на всех входах в парки в Краснодаре и крае

- А вы не знали, что у нас карантинные мероприятия действуют на территории края? - удивились вопросу специалисты по флоре и фауне в парке.

Оказывается, действительно, клоп подлежит уничтожению дихлофосом иначе он может расплодиться и уничтожить редкие (и не очень!) насаждения.

А если серьезно, то это насекомое может повредить до 100 видов растений - практически все плодовые и бахчевые культуры, ягодники, виноградники, декоративные растения, фасоль, сою, кукурузу...

Хотя домом коричнево-мраморного клопа считают страны Юго-Восточной Азии, США, Европу и Турцию, с 2015 года он активно стал наращивать свою численность в Грузии и Абхазии. А с 2016-го перебрался и на Кубань. Не исключено, что в наш регион мраморные клопы попали через порт Новороссийска.

- Учитывая, что коричнево-мраморный клоп - теплолюбивое насекомое, которое развивается в пределах температур от 15 до 33 градусов, начало контрольных карантинных фитосанитарных обследований запланировано с первой декады апреля на Черноморском побережье, а в дальнейшем по Краснодарскому краю и Адыгее, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевого Россельхознадзора.

Аграрии планируют обрабатывать территории специальными химическими препаратами. Они безвредны для человека и животных, но губительны для клопов. В то же время в Россельхознадзоре просят жителей региона тут же давить заразу, если насекомых увидят. И сообщать о том, в каком месте завелся клоп, в ведомство по телефонам:

В Сочи - 8 (862) 296-51-91; в Новороссийске - 8 (861) 761-33-69; в Краснодаре - 8 (861) 222-20-31.