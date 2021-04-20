Суп с клецками: побережье Сочи атаковали гигантские медузы

Корнероты - крупные медузы с синевато-розоватым куполом и плотными щупальцами Фото: Юлия БАРАНОВА

Побережье Сочи атаковали гигантские медузы. Море в районе порта напоминает суп с клецками. Причем, большинство малоприятных кишечнополостных организмов – совершенно безобидные аурелии или как еще их называют ушастые медузы. Но попадаются и корнероты - крупные медузы с синевато-розоватым куполом и плотными щупальцами, которые могут ожечь купающихся.

- Нашествие медуз нехарактерно для Сочи в апреле, обычно пик активности аурелий приходится на июль-август, а в сентябре к побережью «подтягиваются» пугающие туристов корнероты, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Сочинском отделении Русского географического общества.

Специалисты объясняют рекордное число кишечнополостных холодной и дождливой весной. Есть версия, что медузы восприняли погоду, как продолжение осени.

Причем, среди аурелий нередко попадаются медузы-мутанты. По словам местных океонологов, у правильных черноморских медуз-аурелий должно быть по четыре луча, или, если хотите, «лапки». А у тех, которые заполонили акваторию морпорта - по три, а то и по пять.

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Но на качество морской воды количество медуз не влияет. Наоборот – их считают природными «очистными фильтрами», которые помогают локально улучшать бактериологический состав морской воды.

- Что касается купания, то сегодня власти всех курортных городов и руководство края строго следят за качеством воды на сочинских пляжах. Каждый сезон и в межсезонье берутся специальные пробы, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» в департаменте курортов и туризма городской администрации.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что корнерот – это медуза, длиной около 50 сантиметров представляет собой сгусток окрашенной в розовый или фиолетовый цвет желеобразной массы с полуметровыми щупальцами. Их прикосновение может вызвать у человека сначала ожог кожи, а потом озноб и повышение температуры.

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