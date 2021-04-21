Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 21 апреля 2021: количество заболевших уменьшается каждый день

Фото: admkrai.krasnodar.ru

«Комсомолка» не перестает следить за заболеваемостью коронавирусом в Краснодарском крае. По официальным данным, за последние сутки положительный тест на COVID-19 получили 99 человек – это лучший показатель в регионе с начала 2021 года.

Уже несколько месяцев пандемия на Кубани отступает. Однако говорить о полной победе над инфекцией еще рано. С начала пандемии на Кубани было зафиксировано 44 472 случая заражения COVID-19. За последние сутки в регионе было зафиксировано 12 летальных исходов из-за коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе скончались 2556 человек с подтвержденным тестом на COVID-19.

Сейчас в Краснодарском крае продолжается массовая вакцинация населения от коронавируса. Она проходит как в мобильных пунктах, так и в клиниках. Прививку от COVID-19 уже получили несколько сотен тысяч жителей Кубани.

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