Краснодарский «водоканал» гордится, что в коммунальных сетях водится рыба

Фейковый аккаунт делает "зеркальные" публикации официальной информации организации. Например, на засор, который вытащили из ливневки, они прифотошопили карпа.

В соцсетях с февраля этого году активно орудует "экстремистская организация". Именно так краснодарский водоканал называет фейковый аккаунт своей же компании. Но чем больше официальные представители реагируют на сообщения в паблике, тем больше подогревают шутников на новые высмеивающие посты. Заявление в полицию на «злодеев» также не осталось без внимания.

- Нельзя называть безобидной шуткой дезинформацию населения города-миллионника. Мы рассчитываем, что правоохранительные органы Краснодара дадут соответствующую оценку действиям владельцев этого аккаунта, - сообщили в пресс-службе «Краснодар Водоканал».

Пранкеров не напугало заявление в полицию от официальных представителей ведомства.

В фейковом паблике с намеренной ошибкой в названии организации тут же опубликовали пост, со своей стороны обвиняя официальный аккаунт в недостоверности.

- Шутки кончились, шутнички интернетные, душутились. Теперь поедете на зону, лично договорюсь, чтобы скважины там бурили под нашу воду. Нужно понимать, где вы живете и про кого можно шутить, а про кого нельзя. Лодку нам раскачивать и воду мутить не надо. Страна и так в осадном положении, а всякие бузотёры распыляют народный гнев. Нам запад надо винить, а не поставщика лучшей воды в стране. Благодарите Бога, что лично мне не попались, а то снял бы ремень и отодрал как Сидоровых коз так, что тюрьма бы раем показалась. Всё. Готовьтесь, - опубликовали пост в аккаунте от имени выдуманного директора.

Скриншот поста фейкового аккаунта

Некоторые жители Краснодара не поняли, что это фейковый аккаунт, и стали жаловаться на грубость в общении со стороны организации. Но многие все же оценили юмор. В паблике появляются советы о том, как правильно «заряжать воду», почему «кубанская вода излечит все, даже рак» и как правильно «ставить магниты на счетчики». Из последнего - как специалисты выловили в ливневке карпа весом в 19 кг, отметив, что «большая зарыбленность водопроводных сетей, еще раз демонстрирует качество воды». Сейчас на фейковую страницу водоканала подписано почти 2,5 тысячи человек, а на официальную – всего 400. Возможно, эта ситуация и накаляет обстановку.

«Гении юмора, отцы краснодарской воды», «Ребята заигрались и забыли, что в России шутить нельзя», «Мое лучшее вложение подписок в соцсетях», - оценивают издевки пранкеров подписчики.

При этом в «Краснодар Водоканале» неофициальные публикации назвали провокациями, и попросили жителей не реагировать на их сообщения.

- На наш взгляд этот метод полностью соответствует определению «цифровой экстремизм». Очевидно, что размещение сообщений на фейковом аккаунте в Инстаграм направлено на то, чтобы ввести в заблуждение жителей города относительно деятельности ООО «Краснодар Водоканал». Действуя от имени «жителей Краснодара» владельцы фейкового аккаунта занимаются откровенной ложью, обманывая пользователей социальных сетей, абонентов предприятия. Мы просим краснодарцев не реагировать на объявления фейковой страницы и подписываться на наши официальные страницы для получения достоверной информации, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе организации.

Официальные представители добавили, что по всем вопросам нужно пользоваться обращаться по телефонам кол-центра (861) 217-03-33, диспетчерской (861) 220-28-38, телефоном «горячей линии» 8-800-200-36-46. А официальным Instagram является @rosvodokanalkrasnodar, в Вконтакте - vk.com/club197693759.