Нацистского палача гонят из Канады за убийство русских детей в душегубках

Гельмуту Оберлендеру было 18 лет, когда он оккупировал Ейск в составе зондеркоманды СС

Гельмут Оберлендер - седовласый 97-летний мужчина - сейчас живет в Канаде. Но власти страны собираются его выселить за прошлое, которое он старательно скрывал больше 70 лет. Он - один из самых разыскиваемых нацистских преступников, который на старости лет пытается спастись от возмездия.

Впервые о нем заговорили в октябре 2019 года, когда ФСБ России рассекретила детали страшного преступления - казни 214 воспитанников детдома во время оккупации фашистами Ейска (Краснодарский край) в 1942 году. А затем и убийства 27 тысяч мирных жителей в Ростовской области. Одним из тех, кто участвовал в истреблении детей, и был участник зондеркоманды СС Гельмут Оберлендер. Следователи в России возбудили уголовное дело по статье «геноцид» и потребовали власти Канады выдать его. Но те пока не спешат с решением.

КУЗОВ СМЕРТИ

Детский дом в Ейске был не просто сиротским приютом. Там проходили реабилитацию ребята с различными особенностями развития. После начала войны сюда эвакуировали около сотни детей от 6 до 16 лет из Симферополя.

В этом доме в Ейске сейчас располагается школа для слабослышащих детей

- Корпусов было несколько, и в одном из них жили ребятишки с умственной отсталостью. Но многие из них могли учиться в обычной школе, - говорит историк Марина Сидоренко. - Всем тогда казалось, что до маленького приморского городка враг уж точно не дойдет. Но летом 1942 года Ейск оккупировали. А 9 октября к корпусам, где жили дети, подъехали крытые грузовики.

В рассекреченных документах есть свидетельские показания, где указано, что кузова машин были обиты толстым слоем металла, без окон и дверей. В них плотными группами и посадили детей, многие были с костылями. Один из чудом спасшихся воспитанников детдома, Леонид Дворников, писал потом:

«Я кричал немцам, что дышать в этой машине детям будет попросту нечем. Но они только плотно задраили грузовики и поехали на окраину города».

Эти машины были экспериментальными - выхлопные трубы были выведены прямо в кузов. Немцы не знали, сколько потребуется времени, чтобы убить всех, кто был внутри, выхлопными газами. Машины смерти колесили по окраинам Ейска, а когда все дети умирали, ехали к противотанковым рвам, куда и выбрасывали тела. Фашисты тогда оставили в живых только воспитателей и персонал детдома.

- Дело в том, что немцам нужна была рабочая сила. Дети-инвалиды казались им балластом, - говорит историк.

Позже, когда в город вернулись советские войска, началось расследование фашистских убийств гражданского населения. Первая эксгумация тел погибших детей проводилась 15 апреля 1943 года. Однако военно-полевые медики тогда не смогли точно установить причину их гибели.

- Но позже определили точную причину гибели ребят: отравление газами, - продолжает Марина Сидоренко. - Уже после войны останки детей были перенесены на городское кладбище. На их могиле высечены слова: «Я, раненый детством, войну проклинаю».

ВОЗМЕЗДИЕ

За то страшное преступление ответил лишь один из палачей - Бем Лука Романович. В 1961 году он и другие преступники, поступившие на службу в немецкие карательные войска, судом в Краснодаре были приговорены к расстрелу.

А Гельмут Оберлендер, которому тогда было 18 лет, сразу после войны поселился в германском Карлсруе, а потом уехал в Канаду - подальше от призраков прошлого. О том, что он служил в вермахте, не рассказывал никому, даже своей жене, которую встретил в Канаде. А все документы просто сжег.

Оберлендер после войны женился и остался жить в Германии, а потом переехал в Канаду

Какое-то время ему успешно удавалось скрываться. Но в 1995 году власти страны обнаружили несоответствие в его биографии, подав первый иск о лишении нациста гражданства. С тех пор обе стороны потеряли счет судебным процессам.

У Оберлендера то отнимали канадский паспорт и грозились выслать из страны, то вновь возвращали после апелляции.

Сам подсудимый и его адвокаты факты службы в эскадроне смерти не отрицали.

- Я был лишь переводчиком на русский язык в подразделении, не более того, - постоянно твердил на заседаниях Оберлендер. - Охранял коммуникации и начищал солдатские сапоги. Детей не убивал.

Гельмут Оберлендер родился на Украине, но потом перебрался с родителями в Германию, хорошо знал русский язык и прекрасно говорил на немецком.

В феврале 2020 года канадский суд даже встал на его сторону, признав вину Оберлендера недоказанной. Но вскоре возобновил производство «по вновь открывшимся обстоятельствам».

Родственники погибших детей приезжают поклониться мемориалу

- Суд получил неопровержимые доказательства его непосредственного участия в преступлениях против человечности, - заявил судья.

Но у нациста осталось право обжаловать и его. И судебные тяжбы вполне могут пережить их фигуранта.

При первой эксгумации детей в 1943 году причину их смерти установить не удалось

Сидя в окружении адвокатов, Оберлендер напряженно ждет очередного решения по поводу выдачи его российским властям. Уроженца Украины немецкого происхождения окончательно лишили гражданства страны после 26 лет судебных тяжб, но не лишили надежды избежать-таки правосудия.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Вышлют, но не в Россию»

- Сейчас власти Канады, насколько мы понимаем, пытаются выслать Гельмута Оберлендера из страны. Но это совсем не значит, что они выдадут его правоохранительным органам Российской Федерации. Скорее всего, депортировать его могут по месту его прежнего гражданства - то есть на Украину, - поясняет адвокат Алексей Иванов. - Правовая система в Канаде позволяет бывшему нацисту (если они бывают бывшими) бесконечно обжаловать каждый пунктик в решении суда. А значит, длиться это действо может бесконечно.