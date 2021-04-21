Евгений Первышов в эфире радио «КП» 21 апреля 2021: прямая онлайн-трансляция

Евгений Первышов в программые «Городская среда».

Мэр Краснодара Евгений Первышов в эфире радио «КП» 21 апреля 2021. Глава города эксклюзивно для наших слушателей ответит на вопросы краснодарцев.

В новом выпуске программы «Городская среда» поднимем вопросы про уличное освещение и узнаем, сколько на это потратят денег, где и как будет решаться проблема пробок и появятся ли новые парковки в Краснодаре. Начало эфира в 19:00.

«Комсомольская правда» - Кубань» ведет прямую трансляцию.

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