Тайна самой редкой казни: как простая официантка доросла до миллионерши и «железной леди курортной мафии» в СССР

Беллу Бородкину расстреляли в 80-х

Начальницу общепита в курортном Геленджике (сейчас это называется сетью ресторанов) Беллу Бородкину обвинили в расхищении социалистической собственности на беспрецедентную по тем временам сумму в один миллион рублей. Ее дом, по описанию оперативников, пришедших с обыском, был похож на склад, чем на жилище. Их поразило несметное количество хрусталя, драгоценностей, мехов, постельного белья. В общем, там она хранила все, что тогда в стране было в жесточайшем дефиците. А денежные купюры были в прямом смысле закатаны в трехлитровые банки.

Но мало, кто знает, что женщина, которую боялись многие партийные начальники, начинала простой официанткой в захудалой приморской кафешке.

ЖЕЛЕЗНАЯ БЕЛЛА

Белла родилась в 1923 году в зажиточной еврейской семье в Белой Церкви на Украине. Потом переехала в Одессу, вышла там замуж, сменила девичью фамилию Король на Айзинберг. Но и муж, и фамилия у нее вскоре станут другие.

Только официально замужем Берта Король, именно так звучит ее настоящее имя, была четыре раза. Люди в ее окружении утверждали, что она была сластолюбива. Поэтому в ее постели мужчины менялись с завидной регулярностью.

- Уже после войны в 51-м году она перебирается в Геленджик и выходит замуж за моряка, отставного капитана третьего ранга Бородкина, - рассказывает старший помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин.

В Геленджике Берта, поменявшая свое, по ее мнению, неблагозвучное имя на Беллу устраивается на работу официанткой в местный ресторан. Оттуда она регулярно носит домой выпивку и накачивает ею своего отставного мужа.

Бородкин не выдерживает такого образа жизни и вскоре умирает. А Белла становится единоличной хозяйкой приличного домовладения.

Вся ее дальнейшая биография – это детальный расчет.

Она чудеснейшим образом получает образование: сначала средне-специальное, а потом и высшее. И планомерно движется по карьерной лестнице, в 1974-м году достигая головокружительного пика – становится начальником треста ресторанов и столовых курортного города.

В материалах следствия подшита графическая схема коррупционных взаимосвязей директора треста, составленная работниками Главной прокуратуры СССР. Она напоминает хитросплетенную паутину с Бородкиной в центре, к которой тянутся многочисленные нити из ресторанов «Геленджик», «Кавказ», «Южный», «Платан», «Яхта», столовых и кафе, блинных, шашлычных и продуктовых палаток. А от Беллы - к горкому КПСС и горисполкому, отделу БХСС (советский аналог нынешнего ОБЭПа), к краевому тресту и далее к Главкурортторгу Министерства торговли РСФСР.

Работники геленджикского общепита – директора и заведующие, бармены и буфетчики, кассиры и официанты, повара и экспедиторы, гардеробщики и швейцары – были поголовно обложены данью. Каждый знал, сколько он должен передать денег по цепочке, а также о том, что его ждет в случае отказа – потеря «хлебной» должности.

- Были случаи, когда люди жаловались на бездействие местных правоохранительных органов, а они были попросту прикормлены Беллой. «Их дети тоже кушать хотят!», - говорила она. И пользовалась этими связями при необходимости, - вспоминают в прокуратуре. – Так, например, она выручала (не за «спасибо», естественно) своих проворовавшихся подчиненных.

Махинаций, благодаря которым жизнь простых работяг (но в первую очередь – ее самой!) из геленджикского общепита раскрасилась яркими красками, было придумано великое множество. Начиная от разбавления сметаны водопроводной водой, до срезания стандартных порций.

- Все банально. Как в той юмореске «В зоопарке тигру не докладывают мясо». Только тут речь о ресторанах. Если мясо накладывали много, она так и говорила: «Срезай, что это за горы Кавказа», - вспоминают в прокуратуре.

Причем, кадровую политику Белла тоже вела тщательную. К каждому новичку она приставляла «квалифицированного» сотрудника.

- Вы удивитесь, но она была очень острожной. На планерках могла устроить разнос, что сметана разбавляется сырой водой, - рассказывает помощник прокурора. – Требовала, чтобы вода обязательно была кипяченой, во избежание инфекций. Проштрафившегося за это она могла разжаловать до сотрудника партийной столовки, где априори украсть, а значит, заработать, было сложнее.

Но одной из самых прибыльных схем являлось обильное добавление хлеба или крупы в мясной фарш, уменьшение установленных норм мяса для приготовления первых и вторых блюд. «Сэкономленный» таким образом продукт глава треста передавала в шашлычные для реализации.

Представьте себе те времена. Это сейчас на каждом шагу забегаловка. Не понравилось в одной – пошел в другую. Тогда поесть шашлыка можно было, только отстояв очередь, а в курортный сезон народная тропа сюда и вовсе не зарастала.

Следователи распутали целую коррупционную паутину

Однако все-таки ничто из вышеперечисленного не заслуживало высшей меры наказания, тем более в годы, когда к женщинам расстрел применялся в исключительных случаях (время правления Брежнева с 1960 по 1986 годы называют самым гуманным в стране). Беллу с ее пачками незаконных рублей поставили в один ряд с с отпетыми убийцами Тонькой Пулеметчицей и Тамарой Иванютиной. От преступлений этих женщин волосы встают дыбом: одна хладнокровная отравительница десятков людей, вторая - палач сотен советских солдат в годы войны.

Что же на самом деле сыграло фатальную роль в судьбе Железной Беллы?

ПАРТИЙНАЯ МЯСОРУБКА

В 1978-м году Кубань вздрогнула от масштабных коррупционных разоблачений. Причиной тому стала дележка власти в партийной верхушке. После смерти тогдашнего секретаря по сельскому хозяйству СССР это кресло могли занять два человека: ставрополец Михаил Горбачев и кубанец Сергей Медунов. Оба на своей территории - влиятельные функционеры. Но веса Горбачеву в стремлении занять ключевой пост в государстве тогда добавляло покровительство Юрия Андропова (все банально, глава всесильного КГБ был земляком будущего вождя перестройки), а Медунова дальше двигал во власть сам генсек Леонид Брежнев. Последний частенько бывал в Геленджике и в гостях у хлебосольной начальницы общепита.

- Дело геленджикской заведующей общепитом Беллы Бородкиной, помимо того, что было взято на контроль тогдашним прокурором края Рыбниковым, курировалось со стороны Москвы замом главного прокурора СССР Найденовым, - рассказывает «Комсомольской правде» Антон Лопатин, помощник прокурора Краснодарского края.

Позже за усердность конкретно по делу Железной Беллы, которое потянуло за собой многих партийных функционеров, Найденов был отстранен от должности.

- По воспоминаниям руководителя следственной группы в Краснодарском крае Владислава Минькова, был эпизод, когда председатель крайкома Медунов якобы пожаловался Леониду Ильичу о прокурорском «произволе», парализовавшем работу крайкома. Разобрались с Найденовым - вскоре после отстранения он умер от сердечного приступа, - продолжает помощник.

Однако дело расхитительницы социалистической собственности Бородкиной все-таки довели до финала.

Вместе с машинами, сбережениями, имуществом родственников правоохранители насчитали ущерба казне на миллион рублей. Абсолютно все, включая и дом, было конфисковано. Читатель постарше поминает масштаб этой суммы. Остальным приведем такой пример. В те времена (конец 70-х – начало 80-х) ГАЗ-24 "Волга" стоила 9000 рублей.

А тут миллион! На него целый автопарк можно было купить!

Надо ли говорить, насколько такая фигура, как Белла, была важна местным партийным лидерам.

Покровительствующий Медунову Брежнев любил краснодарские курорты и регулярно сюда наведывался. А Белла умела встретить и накормить. На таких гостях никто не экономил.

- По свидетельствам очевидцев, она потчевала их черной и красной икрой, коллекционные вина лились рекой, - рассказывает Лопатин. – Естественно, довольный генеральный секретарь и другие высокие гости такие добрые приемы запоминали. И благодарили.

Когда Беллу арестовали за хищение соцсобственности, первым забеспокоился Николай Погодин, тогдашний хозяин Геленджика. А через некоторое время он исчез. Как оказалось, навсегда.

«В указанный период [с 1974 по 1982 год], являясь должностным лицом, занимающим ответственное положение, – говорится в обвинительном заключении по делу Бородкиной, – неоднократно лично и через посредников у себя на квартире и по месту работы получала взятки от большой группы подчиненных ей по работе. Из полученных ею взяток Бородкина сама передавала взятки ответственным работникам г. Геленджика за оказанное содействие и поддержку в работе… Так, за период последних двух лет было передано секретарю горкома партии Погодину ценностями, деньгами и продуктами на 15 000 рублей».

- Это самая большая тайна в деле о Железной Беллы, - продолжает помощник краснодарского прокурора. – Правоохранители прочесали буквально каждый сантиметр земли в Геленджике. Но никаких следов Погодина не нашли.

По словам следователей, за несколько дней до исчезновения Погодина застали за странным занятием во дворе горкома. Он что-то тщательно сжигал. Есть версия, что исчезнуть его заставил сам Медунов, чье кресло после разоблачения Бородкиной сильно покачнулось (кстати, на должности главы Кубани он не усидел – сняли без объяснения причин).

- Недавно появилась информация, что Погодин мог осесть в одной из среднеазиатских республик, - говорит Лопатин. – Но прожил, скорее всего, недолго, потому что у него была тяжелая форма диабета. После развала Союза его персона перестала быть интересна органам. И дело исчезнувшего 1-го секретаря горкома было прекращено.

БЕЗ ПРАВА НА ОБЖАЛОВАНИЕ

Следствие и суд шли 2 года. Для таких масштабных дел – рекордно короткие сроки. По воспоминаниям оперативников, сама Белла до последнего не верила, что ее яркая жизнь, полная ценных знакомств, закончится так трагично. Она была уверена, что закормленные в буквальном смысле ее покровители разберутся с обидчиками. Этим Белла припугивала следователя на каждом допросе. Но вскоре ее пыл поутих и сменился мнимым психическим расстройством. В промежутке между этими двумя крайностями она успела сдать многих своих подельников (их оказалось 24 – от секретаря горкома Погодина до официантов и водителей). Может, их количество увеличилось бы. Но помешало скоропалительное приведение приговора в силу.

- Высшая мера наказание – это сурово. Но по поводу расстрела суд и гособвинение были едины, - говорит Лопатин.

Расстреляли Беллу спустя несколько месяцев – весной 1983 года. Причем, приговор привели в исполнение, не дожидаясь обжалования. И в истории отечественного правосудия это был первый и последний случай, когда за обман потребителей покарали настолько сурово.