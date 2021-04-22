Увидел девушку в троллейбусе и пропал: с кого скульптор лепил краснодарскую «Аврору»

Девушка со звездой у краснодарского кинотеатра - это прообраз работницы цеха Фото: ГОНЧАРОВ Валерий

В каждом большом городе среди его жителей есть своя система опознания по принципу «свой-чужой». Вряд ли некоренной москвич поймет, что «переплюнуть с бороды на лысину» означает доехать от станции метро «Марксистская» до «Площади Ильича», а житель Северной столицы с небольшим стажем сразу разберется, как добраться от Катькиного сада (скверик с памятником Екатерине II) до Цыпочки (центральный парк культуры и отдыха им. Кирова). Старые краснодарцы тоже узнают друг друга по подобным фразам и словечкам. И по сей день жителей Дубинки (одного из районов города, названного так из-за обилия дубов, которые росли здесь когда-то) можно безошибочно «вычислить» когда он вдруг скажет «на мясухе». Что означает - в районе мясокомбината, то есть там, где сегодня высятся этажи ЖК «Фонтаны», а до этого было производство. А если человек в разговоре упомянул про «малину» (квартал в районе улиц Суворова и Ленина), то перед вами стопроцентный представитель Покровки.

В мае 1967 году в Краснодаре открылся суперсовременный по тем временам широкоэкранный кинотеатр - так называемой «высшей категории», получивший название «Аврора».

Уникальное по своей архитектуре здание украшает выполненная из кованого алюминия краснодарским скульптором Иваном Шмагуном 15-метровая фигура девушки-бойца Красной армии в шинели с ремнем и винтовкой за плечами.

Скульптура у Авроры Фото: ГОНЧАРОВ Валерий

Прообразом ее стала 20-летняя краснодарка Тая Гордиенко. Скульптор девушку увидел в троллейбусе и «влюбился» ее типаж. А тогда Тая работала в цеху – выпускала кровати. Но в тот день бежала на свидание, когда к ней подошел скульптор и попросил быть его музой. И девушка пришла, с нее и делали фигуру Авроры. В высоко вытянутой вверх левой руке Аврора держит звезду, считающейся символом веры в светлое будущее страны. Волосы девушки развеваются на ветру. Архитектурный ансамбль стал подарком краснодарцам к 50-летию советской власти, поэтому на постаменте памятника была выполнена не сохранившаяся к настоящему времени надпись «Власть - Советам, мир - народам».

Но оставлять «Аврору» одну, без крепкого мужского плеча было бы неучтиво и поэтому уже в ноябре того же, 1967-го, у нее появился «муж». Именно так краснодарцы окрестили 18-метровый монумент «Созидателю», который иногда по ночам, когда весь город погружается в сон, отправляется на встречу со своей любимой.

Памятник Созидателю в Краснодаре быстро окрестили Фантомасом. Фото: myekaterinodar.ru

После они вместе гуляют по Краснодару, но к рассвету им вновь приходится расстаться. Памятник «Созидателю» находится в районе ТЭЦ.

Кстати, памятник «Авроре» был подарен его создателями Краснодару, которые не взяли за свою работу ни копейки. Так же произошло и с монументом возле ТЭЦ, который воздвигался силами рабочих строительного управления, завода железобетонных изделий и конструкций, учащимися школы строительных мастеров и рядовыми комсомольцами, которые собирали деньги, заработанные во время трудовых десантов и сбора металлолома.

Со временем острый на язык народ наделил «человека с молотом» новыми именами: смотрящего в сторону юга мужчину с брутальным взглядом нарекли «жену с морей ждет», однако самым популярным стало «Фантомас». Именно в то время вышла на киноэкраны мега-супер-популярная кинокомедия с аналогичным названием. С тех пор фраза - «встретимся возле Фантомаса» - плотно вошла в обиход. Сегодня, когда надпись на постаменте «Мы наш, мы новый мир построим» стерлась практически полностью, нам осталось только вспоминать, что непременным ритуалом похода на пляж «Старая Кубань» было взобраться на молоток. Жаль, что никто из нас тогда не догадался сделать хотя бы одно фото. К слову о молотке: среди сотрудников крайкома Комсомола была такая традиция разыгрывать новых сотрудников. Приходит человек на работу и ему в отделе кадров говорят: «Сейчас пойдете к завхозу и получите резиновые сапоги, лопату и пистолет». Насчет сапог и лопаты никто не удивлялся, ибо все знали, что хозяин Кубани, он же первый секретарь краевого комитета КПСС Сергей Медунов мог подойти к любой служебной автомашине руководителя районной парторганизации или ответственного сотрудника того же крайкома партии или Комсомола и заставить открыть багажник. И горе тому, у кого не оказывалось этого комплекта, подтверждающего посещение чиновником дальних станиц и хуторов, куда еще «не дошел» асфальт. Вплоть до увольнения могли быть приняты меры! А вот с пистолетом, тут вопрос. Ну как же, говорили ветераны, знаете, сколько у нас еще «кулаков» и прочих отщепенцев, с которыми приходится сталкиваться настоящему кубанскому комсомольцу! Гильзы старайтесь только по акту сдавать. Ну, если получится, конечно. Бедолага шел к завхозу за сапогами и пистолетом и возвращался пунцовый от стыда - надо же было так «повестись»...А вслед ему раздавались гневные крики завхоза, адресованные «старослужащим» которые «достали его своими шуточками». Но вернемся к молотку: тихий спокойный вечер, новенький сотрудник дежурит и, как говорится, «ничего не предвещает». Вдруг телефонная трель: начальственный голос резко вопрошает - «кто такой, имя, должность? Почему бездействуете? Почему до сих пор не подняли комсомольцев города? Чем вы там занимаетесь?!». Перепуганный до смерти новичок понимает, что не то что карьера, сама жизнь его кончена, но, тем не менее, трясущимся голосом пытается выяснить, в чем заключается его проступок, заслуживающий самого сурового наказания:

Памятник Созидателю в Краснодаре. Фото: Яндекс карты

- Как?! Вы что, не знаете?! Только что по «Голосу Америки» сообщили, что у Фантомаса украли молоток! Все службы уже приведены в боевую готовность, это идеологическая диверсия, а вы бездействуете!

Некоторые понимали, что это розыгрыш, проверка на наличие чувства юмора, но были и такие, которые начинали, что называется, «бить в набат», выставляя себя на посмешище.

Вот уже тридцать лет нет ни комсомола, ни завода ЖБИ, никто не собирает металлолом, чтобы на вырученные деньги строить двадцатиметровые монументы. Та эпоха ушла безвозвратно. Но пока живы мы, ее дети, те, кому в 85-м было по 10 лет, которые помнят тот наш зеленый и уютный Краснодар, будет жить надежда. Надежда на то, что вырастут деревья и кроны их сомкнутся над улицей Красной, на то, что в парке Горького вновь заиграет духовой оркестр и поплывут по пруду лебеди, как это было когда-то. А еще на то, что «Аврора» дождется своего Фантомаса. Ведь как ни крути, именно они и есть ангелы-хранители нашего любимого города.