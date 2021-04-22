Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 22 апреля 2021: почти 350 тысяч жителей Кубани привились от COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

«Комсомолка» каждый день следит за распространением коронавируса в Краснодарском крае. Только за последние 24 часа положительный тест на COVID-19 сдали 100 человек. Накануне в крае было выявлено 99 новых случаев заражения инфекцией – это самый низкий показатель в регионе в 2021 году.

Уже можно говорить, что пандемия на Кубани отступает. Помогает в борьбе с инфекцией массовая вакцинация населения. Она уже несколько месяцев активно идет на Кубани.

– На сегодняшний день регион получил более 470 тысяч доз вакцины против коронавируса. Мы постарались создать для жителей, которые хотят сделать прививку, максимально комфортные условия. По всему краю работают 239 пунктов вакцинации – сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Уже сейчас вакцину от COVID-19 получили около 345 тысяч жителей Кубани. Около половины людей, которые привились от инфекции, – это мужчины и женщины в возрасте от 60 лет.

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