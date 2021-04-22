Частный дом сгорел в Сочи: огонь охватил 100 квадратных метров

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В Сочи утром 22 апреля произошел крупный пожар. В Молдовском сельском округе (Адлерский район) загорелся частный дом.

В 09:11 диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю поступило сообщение о возгорании на улице Костромской.

В 09:18 к месту вызова были незамедлительно направлены подразделения МЧС России.

В 09:18, по прибытию к месту первого подразделения, было установлено, что пылает 2-этажный жилой дом. Огонь охватил площадь 100 квадратных метров. В 9:33 пожар удалось локализовать.

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На месте ЧП работали четыре единицы техники и 12 человек личного состава МЧС России. Три звена газодымозащитников подали четыре пожарных ствола на тушение.

- В 09:43 было ликвидировано открытое горение, 09:58 пожар был полностью потушен, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Представитель пресс-службы уточнил, что данные о пострадавших уточняются.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что огромный деревянный дом сгорел ночью в Сочи. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

Второй бесхозный барак сгорел за сутки на курорте. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного вечером 9 апреля. Языки пламени быстро охватил бесхозное деревянное строение на улице Мацестинской.

Пожар был ликвидирован в 22:54, спустя 40 минут после прибытия на место первого подразделения. Чуть более получаса с огнем боролись 17 человек и 5 единиц техники.