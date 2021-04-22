Опыт кубанского казачества распространят на всю страну

Фото предоставлено пресс-службой Всероссийского казачьего общества

В 2019 году атаман Кубанского казачьего войска и вице-губернатор Николай Долуда был назначен атаманом уже Всероссийского казачьего общества. Тогда Николай Александрович говорил, что работы впереди очень много. Нужно развивать казачество на государственном уровне, в чем очень поможет опыт Краснодарского края, где была выстроена такая система взаимоотношений между казаками и властью, и заданы такие стандарты, которые по праву считаются образцовыми.

А теперь Николай Долуда объявил и о планах об участии в выборах в Государственную Думу РФ. Об этом, а также о том, что было сделано за последние полтора года, Николай Александрович рассказал на традиционной пресс-конференции в Краснодаре.

О взаимодействии с властью

Всего в России 12 реестровых казачьих войск – в самых разных частях страны. Понятно, что все они до относительно недавнего времени развивались довольно обособленно. Однако изменения, внесенные в федеральный закон «О государственной службе российского казачества», задали новый курс. Казаки официально стали опорой государства во многих вопросах – например, в охране общественного порядка и границ, а также в природоохранных мероприятиях.

- Но самое важное – теперь у органов власти в субъектах РФ есть обязанность по взаимодействию с казачеством в рамках обозначенных в Стратегии направлений, - пояснил Николай Долуда.

И здесь, по его словам, пока и кроется одна из главных проблем. Посетив реестровые войска, атаман Всероссийского казачьего общества увидел, что зачастую диалог с властью во многих регионах страны налажен недостаточно хорошо.

- Я говорю о взаимодействии атаманов войск и отделов, округов с региональными и муниципальными властями. Особенно за Уралом казачеству пока уделяют недостаточно внимания, - говорит Николай Александрович.

Впрочем, постепенно ситуация уже меняется в лучшую сторону. Главное, что теперь роль казаков в жизни России обозначена на государственном уровне.

Фото предоставлено пресс-службой Всероссийского казачьего общества

О единых стандартах

Другое дело – единые стандарты по всем направлениям деятельности российского казачества. Это на Кубани никто уже не удивляется тому, что казаки выходят на патрули вместе с полицией. В других регионах пока не знают, с какой стороны подойти к этому вопросу. Поэтому с 18 по 20 мая в Краснодарском крае пройдут практические занятия по организации несения госслужбы, где казакам из других регионов будут показывать, как организовывать службу по охране общественного порядка.

- Какой должна быть форма одежды, какие права и обязанности казак имеет на госслужбе. Как заполнять все необходимые документы. В Краснодарском крае все это уже отлажено, - говорит атаман Всероссийского казачьего общества.

То же касается и созданной на Кубани системы непрерывного казачьего образования. Зачастую в других уголках России за табличкой «казачий класс» не кроется нужного содержания – там детей не учат истории и заповедям, не вкладывают в юную душу правильные ценности. В Краснодарском крае система казачьего образования начинается с детского сада и заканчивается техникумами и вузами.

- Сейчас государство ставит перед нами четкую задачу: выработать понятную и прозрачную систему казачьего образования с упором на патриотическое воспитание. Нужно прививать детям такие принципы, как уважение к труду, старшим, верность Отечеству и готовность защищать Россию, - считает Николай Долуда.

Обучение в казачьих кадетских корпусах – это еще не все, важно, чтобы и по их окончании молодежь не теряла связей с родными традициями. Для этого был создан Союз казачьей молодежи России, в который входят уже 165 тысяч человек.

- У нас есть героическое прошлое предков, есть настоящее и будущее – но для этого нужно активно привлекать молодежь в казачество уже сейчас, - подытожил Николай Долуда.

О параде

Конечно же, парадные расчёты казаков примут участие в параде 9 мая в честь 76-летия победы в Великой Отечественной войне. Однако, среди планов – и проведение именно казачьего парада, который бы собрал на Красной площади в Москве представителей всех реестровых казачьих войск.

- Такой парад будет, - сказал Николай Долуда. – Когда? Пока трудно сказать, но, думаю, что это произойдет в ближайшие годы.

О сохранении обычаев

Общие принципы, о которых говорил атаман, в создании единой системы казачьего образования и организации государственной службы, позволят казачеству одинаково динамично развиваться в различных регионах страны. Но, конечно же, важно и сохранить колорит, присущий каждому реестровому войску.

- На Кубани, Дону и Ставрополье казачьи корни очень глубокие. В станицах и хуторах удалось сохранить обычаи и культуру. В Краснодарском крае, например, 56 тыс. только реестровых казаков, а еще 300-400 тысяч в реестр не входят, но тоже поддерживают традиции предков. В других регионах, к сожалению, не всегда удавалось сохранить преемственность поколений. И сейчас особенно важно оберегать и развивать обычаи, которые дошли до наших дней, - уверен Николай Долуда.