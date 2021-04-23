Сохранили дореволюционную плитку: Театр защитника Отечества в Краснодаре открывают после реконструкции

Фото: teatrzashitnika.ru

Театр защитника Отечества в Краснодаре открывают после реконструкции. Работы, которые провели в здании, построенном больше сотни лет назад, поражают своими масштабами. Памятник архитектуры буквально разобрали и возвели с нуля.

Фасад здания покрасили в тот же цвет, что и 100 лет назад. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Дело в том, что историческое здание появилось в 1913 году. После Октябрьской революции в нем располагался совет рабочих, солдатских и казачьих депутатов. В первый же год в стенах городского собрания Сергей Рахманинов дал сольный концерт. В 1921 году Самуил Маршак организовал здесь первый в России детский театр.

После Великой Отечественной войны здание передали армейским структурам. А в 1946 году в восстановленном здании был открыт гарнизонный Дом офицеров, размещавшийся здесь до 2012 года. Удивительно, но за все это время уникальное строение ни разу не реконструировалось. Мелкий ремонт, который делался внутри, лишь скрывал серьезные проблемы в конструкции.

Большие перемены начались по инициативе губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

- Это было принципиальное решение – реконструировать бывший Дом офицеров и создать театр с профессиональной труппой, собственными постановками, - сказал глава региона Вениамин Кондратьев. - Так мы создаем возможность для нашей молодежи лучше узнать историю, великое прошлое страны.

После реконструкции здание, действительно, получило второе рождение.

Сейчас рабочие устанавливают кресла. Фото: Евгения ХИЛЬКО

- На реконструкцию этого уникального здания выделили около 500 миллионов рублей. За эти средства специалисты, которые приехали со всех уголков России, провели колоссальную работу, - говорит «КП» - Кубань» исполняющий обязанности руководителя департамента строительства Краснодарского края Максим Мысаков.

Сцена тоже почти готова. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Чтобы воссоздать утраченное здание, реставраторы искали фотографии в архивах. Планировку тоже привели в соответствие с первоначальными чертежами. Крыши над театром долгое время просто не было - все перекрытия укладывали заново. Кроме того, укрепили несущую конструкцию, усилили фундамент, восстановили мраморные колонны - чтобы они заблестели, как прежде, реставраторы натерли их пчелиным воском.

Колонну натерли пчелиным воском, чтобы они заблестели, как новенькие. Фото: Евгения ХИЛЬКО

- Цветовая гамма в фойе сейчас точно такая же, как была в 1913 году. Когда мы вскрыли пол, то обнаружили там сохранившуюся дореволюционную плитку. Ее уже снимать не стали, воссоздали недостающие элементы и подарили ей вторую жизнь, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель проекта Дмитрий Устинов.

Та самая плитка, которую удалось восстановить реставратором. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Чтобы успеть в срок, рабочие трудились в три смены - не прекращали реставрацию даже ночью. На объекте было задействовано порядка 200 человек.

Уникальная резная лепнина поражает своей красотой! Фото: Евгения ХИЛЬКО

Сейчас работы практически завершены, здание необходимо только привести в порядок, очистив от строительной пыли и материалов. После генеральной уборки специалисты еще раз проверят все оборудование и оценят результаты своей работы.

Гримерки ждут своих актеров. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Дом офицера по улице Ленина распахнет свои двери для жителей и гостей города уже в мае. Главными зрителями этого театра будут дети и молодежь. Именно для них актеры репетируют свои постановки. Первый спектакль «Не покидай меня» на обновленной сцене покажут уже 9 мая.