Святыня или хайп: куда исчез череп бойца-красноармейца с проступившими ликами святых

Фото: vk.com/alexandershepelevkubpoisk

На «мистический» череп поисковики наткнулись осенью 2017 года на Таманском полуострове. Тогда об этой легендарной находке говорила вся страна. Еще бы - удивляться было чему! От одного бойца хорошо сохранилась лобная часть черепа, а на ней – четко видные образы православных святых. Причем, словно только что написанные, словно художник нарисовал их красками.

- Находка эта случайная. В осыпавшемся склоне холма местные жители заметили кости ног. Начали раскоп - увидели, что скелет лежал вниз головой, винтовка была рядом. В метре еще один боец! Лики были обнаружены после эксгумации останков и чистки их от грунта, - рассказывал «КП» - Кубань» член поискового отряда «Тамань» Дмитрий Максумов. - 15 лет копаю, ищу солдат и артефакты войны, но с таким столкнулся впервые. Когда увидел, аж волосы дыбом встали.

Череп был обнаружен поисковиками во время раскопок на Таманском полуострове.

От фотографий, которые сделали поисковики и опубликовали в сети, были мурашки по коже. Но поверить своим глазам многие отказывались. Пока одни с восторгом рассуждали об очередном чуде и новоявленной святыне, скептики стали придираться к мелочам и искать объяснения, мол, "это чистый хайп, такого не бывает!".

Такую композицию обычно изображают на погребальном венчике.

Как позже установили эксперты, образы святых - это краска с ткани, которая отпечаталась на кости. Причем композиция, которая была изображена на останках, характерна дляпогребальной ленты или венчика. В самом центре расположен Христос, рядом с ним молятся Иоанн Креститель и Богородица, а по бокам фигуры ангелов и на обе стороны разделен текст Трисвятой песни.

Имя бойца узнать не удалось.

Удивляло людей и то, как четко перенеслось изображение икон. Но и на это специалистам было что ответить.

- Скорее всего, определенную роль сыграли специфические свойства почвы в месте гибели бойца. Это позволило пигментам надежно закрепиться и как запечататься, - говорят химики. - Ведь когда поисковики отмывали череп от остатков грунта, они ожидали, что изображения сотрутся, но нет.

Поисковики пытались установить личность бойца, а тем временем интерес к находке стали проявляться священники. Когда же история поутихла, возник резонный вопрос: куда исчез череп бойца-красноармейца с проступившими ликами святых?

- Увы, установить личность бойца не удалось, ни его личных вещей, ни документов найти не удалось. Но мы знаем, что это солдат, который в начале 1942-го боролся с фашистскими захватчиками, прорывавшимися на Кавказ. Интерес со стороны церкви действительно был, но вскоре пропал. Ни писем, ни звонков нам от епархии не поступало, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» замруководителя ассоциации поисковых отрядов «Кубаньпоиск» Александр Шепелев. – Поэтому мы торжественно похоронили останки в одной из братских могил.

Уникальную находку, как и другие останки бойцов, предали земле. Фото: vk.com/alexandershepelevkubpoisk

Церемония прошла в поселке Стрелка Темрюкского района. Память погибшего солдата, как и других бойцов, почтили минутой памяти.

Почему же красноармеец повязал погребальную ленту под каску? Скорее всего, солдат был глубоко верующим человеком. Собрав всю волю, смелость и отвагу, бросился в последний бой, из которого уже не рассчитывал выйти живым...

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

На Кубани нашли череп бойца-красноармейца с ликами святых

В районе поселка Кучугуры, что в Темрюкском районе Краснодарского края, поисковики роют землю чуть ли не круглый год. Здесь в начале 42-го шла знаменитая Керченская десантная операция, сотни солдат полегло. Так что копателям работы – видимо-невидимо (читайте далее)

Череп бойца-красноармейца с ликами святых, найденный на Кубани, может забрать церковь

В Новороссийской епархии проявили интерес к этой находке (подробнее)