«Невероятная красота!»: Бывшая участница Comedy Woman восхитилась парком Галицкого в соцсетях

Фото: instagram.com/lenaborshcheva

Бывшая участница Comedy Woman и звезда команды КВН «Сборная Пятигорска» Елена Борщева прилетела в Краснодар со своим мужем Валерием Юшкевичем. Накануне она похвасталась тем, что ее супруг на чемпионате России стал бронзовым призёром в категории бодибилдинг мастера до 90 кг. А после поделилась снимками из парка «Краснодара», в народе именуемым – Галицкого.

Фото: instagram.com/lenaborshcheva

- Вот он стадион, вот оно небо, вот она Лена, - пошутила в сторис Елена, показывая подписчикам краснодарские достопримечательности.

Фото: instagram.com/lenaborshcheva

Актриса вместе с мужем Валерием прогулялась практически по всем локациям парка. Снимками с восхищением Елена делалась с фолловерами в Instagram.

Фото: instagram.com/lenaborshcheva

- Краснодар теперь для меня - это парк Галицкого! Сюда можно приезжать только ради него! – написала на своей страничке Борщева.

Фото: instagram.com/lenaborshcheva

- Невероятная красота! – продолжала наслаждаться прогулкой актриса, публикую фотографии в сторис.

Фото: instagram.com/lenaborshcheva

Елена отметила, что при возможности приедет в Краснодар снова. 25 апреля она рассказала, что утром уже вернулась в Москву.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в парке Галицкого утром 25 апреля появились новые скульптуры «Внутреннего ребенка». Их установили на площадке рядом с платанами-лавочками.