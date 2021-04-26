Подполковник из Краснодара спас от неминуемой гибели мужчин, вылетевших на авто на рельсы

Фото пресс-службы ГУ МВД России по краю

ЧП случилось утром на ж/д переезде возле хутора Суповского Тахтамукайского района Адыгеи. Водитель «Волги» на скорости не справился с управлением, машину занесло и выбросило на рельсы. В результате ДТП мужчина и его пассажир потеряли сознание.

В это время домой из гостей вместе с семьей возвращался подполковник юстиции Алексей Руднев, он же заместитель начальника отдела ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Полицейский увидел искореженную машину на путях и, не раздумывая, поспешил на помощь.

- Я сказал жене вызвать «скорую» и полицию. А сам побежал к машине. Первым вытащил водителя. С пассажиром пришлось сложнее, дверь заклинило. Пришлось приводить его в чувства. Придя в себя, он помог открыть дверь. При этом я уже видел приближающийся поезд. Мы отошли на безопасное расстояние за несколько секунд до того, как мимо пронесся поезд, и снес поврежденную машину, - рассказал Руднев.

"Волга" после столкновения с поездом

Подполковнику в последний момент удалось оттащить от железной дороги второго мужчину перед проезжающим поездом, он спас пострадавших от неминуемой гибели. Вагоны в секунду превратили «Волгу» в груду металла. Полицейский на месте оказал доврачебную помощь и дождался «скорой» и полицейских.

- Прибывшие на место происшествия инспекторы ДПС установили личности пострадавших. Ими оказались жители Республики Адыгея в возрасте 44 и 46 лет, один из которых – пассажир, является бывшим одноклассником Алексея Руднева, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В ведомстве добавили, что благодаря оперативным действиям подполковника юстиции в настоящее время жизни и здоровью обоих мужчин ничего не угрожает.