Пасха в Краснодарском крае 2021: как на хлебозаводах пекут куличи

На одном из хлебозаводов региона тоже во всю готовятся к Пасхе
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Светлое Христово Воскресенье, называемое Пасхой, в 2021 году отметят 2 мая. В ночь пройдут все пасхальные богослужения. Их организуют с соблюдением дистанции и санитарных норм, безопасность превыше всего.
Пекут куличи
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
В регионе уже во всю готовятся к празднику - наводят порядок на кладбище, пекут куличи, красят яйца. Вот как пекут и украшают пасхи на одном из хлебозаводов Кубани.
Украшают по технологиям
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Обязательно работают в перчатках
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Пасхальные куличи отправятся в районы края
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Куличи бывают разные
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Пасхи готовят большими партиями
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Посыпка самое главное лакомство в куличе
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Они смотрятся очень аппетитно и красиво
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН