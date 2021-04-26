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Общество26 апреля 2021 9:56

Пасха в Краснодарском крае 2021: как на хлебозаводах пекут куличи

В этом году пасхальные богослужения пройдут 2 мая
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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На одном из хлебозаводов региона тоже во всю готовятся к Пасхе

На одном из хлебозаводов региона тоже во всю готовятся к Пасхе

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Светлое Христово Воскресенье, называемое Пасхой, в 2021 году отметят 2 мая. В ночь пройдут все пасхальные богослужения. Их организуют с соблюдением дистанции и санитарных норм, безопасность превыше всего.

Пекут куличи

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В регионе уже во всю готовятся к празднику - наводят порядок на кладбище, пекут куличи, красят яйца. Вот как пекут и украшают пасхи на одном из хлебозаводов Кубани.

Украшают по технологиям

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Обязательно работают в перчатках

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Пасхальные куличи отправятся в районы края

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Куличи бывают разные

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Пасхи готовят большими партиями

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Посыпка самое главное лакомство в куличе

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Они смотрятся очень аппетитно и красиво

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

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