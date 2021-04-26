Пасха в Краснодарском крае 2021: как на хлебозаводах пекут куличи

На одном из хлебозаводов региона тоже во всю готовятся к Пасхе Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Светлое Христово Воскресенье, называемое Пасхой, в 2021 году отметят 2 мая. В ночь пройдут все пасхальные богослужения. Их организуют с соблюдением дистанции и санитарных норм, безопасность превыше всего.

Пекут куличи Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В регионе уже во всю готовятся к празднику - наводят порядок на кладбище, пекут куличи, красят яйца. Вот как пекут и украшают пасхи на одном из хлебозаводов Кубани.

Украшают по технологиям Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Обязательно работают в перчатках Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Пасхальные куличи отправятся в районы края Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Куличи бывают разные Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Пасхи готовят большими партиями Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Посыпка самое главное лакомство в куличе Фото: Кирилл ВЕРШИНИН