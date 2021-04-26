Гражданину Украины дали 10 лет колонии за шпионаж

Украинского шпиона посадили за попытку купить запчасти к С-300 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Марченко А.В. приговорили к 10 годам лишения свободы. Известно, что три года назад мужчина получил от сотрудника Службы внешней разведки Украины задание. Тот поручил купить в России запчасти зенитно-ракетного комплекса С-300 и вывезти из России. На эти цели было выделено 163 тысячи долларов.

- Секретные изделия предполагалось передать украинскому спецэкспортеру военной техники "Укроборонсервис" через посредника в Македонии, - сообщили «Комсомольской правде» Кубань» 26 апреля в Центре общественных связей ФСБ.

Марченко задержали в апреле 2019 года. Следственные действия длились почти два года. Его судили по статье «Шпионаж». Приговор на Кубани оставили без изменений.

- Третий апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор Краснодарского краевого суда. Марченко будет отбывать наказание в колонии строгого режима, - отметили в ФСБ.

Полученные доказательства стали исчерпывающими, они свидетельствовали о причастности Марченко к шпионской деятельности, направленной на нанесение ущерба безопасности РФ. Приговор вступил в законную силу. Стоит отметить, что выделенные на преступление деньги перечислили в российскую казну.