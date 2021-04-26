Какие тайны хранит одна из мощных аномальных зон Кубани

Посмотреть на дольмены приезжают люди из разных районов Кубани. Фото: администрации Абинска.

В Краснодарском крае есть уникальное место, которое манит тысячи людей из разных уголков страны. Речь идет об аномальной зоне вблизи станицы Шапсугской в Абинском районе. Здесь располагается так называемый «Шапсугский треугольник» - Геленджик-Анапа-Абинск. В центральной его части находится гора-пирамида под названием Острая.

Зона эта отличается необыкновенными свойствами, за что одни считают ее сакральной, а другие — геопатогенной. Но все в один голос уверяют — атмосфера здесь абсолютно иная. Особенно сильно это чувствуют люди у Шапсугского дольмена. Он, к слову, один из самых крупных в Краснодарском

крае. По официальной версии датируется он III—II тысячелетиями до н.э. - ровесник египетских пирамид. Споры о том, для чего древние люди делали эти сооружения, идут давно. Но наука до сих пор не может объяснить их предназначение. По одной из версий, это ритуальные, культовые сооружения, по другой - обычные могилы, места для погребения усопших.

- Есть легенда о дольменах, - делится с «Комсомольской правдой» - Кубань» заместитель директора «Муниципального центра инвестиций и предпринимательства» Алексей Дорошенко. – Раньше на Кавказе якобы жили карлики «испы». Как-то они задумали построить себе каменные дома, чтобы укрываться от стихии. Сами справиться не могли, потому попросили о помощи великанов. Они стали покорно вырубать из каменных скал дольмены. Тогда боги разгневались и послали на землю огонь. Все здешние существа погибли, а каменные сооружения так и остались стоять.

«Уровень мистики» около этого Шапсугского дольмена зашкаливает. Местные жители рассказывают невероятные вещи, которые творятся с туристами.

- Некоторые люди, приезжающие сюда, хотят выйти на связь с космосом, подпитываться его энергией. Кто-то прикасается к дольмену и надеется исцелить недуги. По слухам, некоторым это удается, - рассказывает житель станицы Абинской Михаил Шумаков. - Без сомнения какая-то особенная сила около дольмена есть. Лично нескольких людей встречал, у которых голова плывет около него, давление падает. Кстати, с техникой там тоже нелады — телефоны в той зоны отказываются работать.

Есть легенды и более любопытные. Любители инопланетных цивилизаций часто видят здесь пролетающее в воздухе НЛО и даже умудряются принимать сигналы из космоса.

Туристы любят фотографироваться рядом с дольменом, некоторые дурачатся. Экскурсоводы спешат предостеречь: к этому месту надо относиться с почтением. Как к кладбищу. Ибо есть сведения, что тысячелетие назад возле дольменов проходили жертвоприношения.

На самом деле энергетика здешних мест, действительно, способна вылечить от недуга и «подпитать» измотанных путников. Правда, ничего сверхъестественного нет. Просто чистый воздух «лечит» туристов не хуже врачей.

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