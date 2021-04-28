Сделайте работу своим хобби и будьте честными: мотивирующие советы успешных предпринимателей

Предприниматели Краснодара не сидели без дела даже во время пандемии. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Многим предприятиям России во время пандемии пришлось подстраиваться под новые условия. В это непростое время в Краснодарском крае удалось не только сохранить малый и средний бизнес, но и увеличить количество компаний

– В регионе прирост составил 0,4 процента – это 97 компаний, – сообщают в департаменте инвестиций и развития МСП Краснодарского края.

Сегодня в крае действуют 266 тысяч «малышей», в которых заняты порядка 500 тысяч человек. Мы поговорили с успешными предпринимателями Краснодарского края, а также экспертами Яндекс.Бизнеса о том, что поможет сохранить и развить свое дело в 2021 году.

Директор типографии RUCHKA Виктория Ручка: «Зарабатывайте репутацию и не бойтесь экспериментов»

– Если вы выстраиваете бизнес «вдолгую», то на старте нужно сразу заботиться о своей репутации. Вначале работаете вы на нее, а потом она на вас. Клиенты приходят по сарафанному радио, удержать постоянных становится значительно легче.

Своим клиентам мы всегда стараемся подсказать, если видим, что продукция на выходе не будет отвечать требованию «желание = реальность». Если работать по принципу «заказали – сделали», то можно услышать: «Вы же профессионалы, почему не подсказали?». Это для нас полиграфия – что-то простое, а для заказчика нет. Поэтому важно быть честным и вовлеченным в заказ: не все люди разбираются в вашей специфике. Дайте им рекомендацию и отнеситесь к клиенту с заботой.

Важно заботиться о своей репутации и интересах своих клиентов, считает Виктория Ручка. Фотография предоставлена героиней публикации.

А еще важно постоянно пробовать что-то новое в своей сфере, смешивать со знаниями из других ниш, создавать новые продукты. С помощью экспериментов и нестандартного подхода вы можете создать свой голубой океан, где нет конкуренции либо она ничтожно мала.

Руководитель сервиса для предпринимателей Яндекс.Бизнес Юрий Устинов: «Цените постоянных клиентов»

– Работать с постоянными клиентами часто бывает дешевле, чем находить новых. Это особенно важно, если количество потенциальных покупателей ограничено: например, к вам ходят только жители вашего района.

Удержать и мотивировать клиентов помогают программы лояльности – но многие из них не подходят для малого бизнеса, потому что их сложно настроить. Например, чтобы создать бонусную систему с баллами и кешбэком, придется потратиться на подходящую платформу и привлечь специалиста.

Из программ, которые подходят для малого бизнеса, можно отметить дисконтные карты – их просто и недорого запустить, но есть минус: скидку вы сделаете из своей прибыли. Кроме того, удачной будет акция «Приведи друга». Клиент получит скидку или подарок за то, что его друг купил ваш товар или услугу. Но в таком случае вам надо продумать, как защититься от обмана, ведь клиент может привести одного и того же друга несколько раз.

Руководитель строительной компании НОВАСТРОЙ-ЮГ Серафим Степаненко: «Будьте ответственны и креативны»

– Даже в самое сложное время бизнесмены могут показать свои возможности и умения во всей красе.

Серафим Степаненко. Фотография предоставлена героем публикации.

Во время пандемии и самоизоляции для многих стало ясно – жизнь в квартире не самый лучший вариант. Поэтому множество людей ринулись строить собственные загородные дома, где внутри двора единственный хозяин – это ты сам.

Рынок строительства частных домов огромен, его никогда не займет на 100% ни одна компания. Собирайте команду профессионалов, придумывайте, создавайте и воплощайте самые изысканные идеи для ваших будущих клиентов. Будьте ответственны и креативны – все карты у вас в руках.

Основательница сэндвич-бара «Сельдерей» Эленика Корелова: «Меньше слушать бизнес-тренеров и быть готовым к форс-мажорам»

– Любой предприниматель должен быть всегда во всеоружии. Форс-мажоры для него не должны становиться шоком. Во-первых, психологически это гораздо меньше бьет по твоему сознанию и ты быстрее можешь мобилизоваться и начать действовать. Предсказать, предугадать наперед, что произойдет завтра, очень сложно. Но быть гибким и в любой момент готовым подстроиться под новые реалии – под силу каждому бизнесмену.

Эленика Корелова всему в бизнесе училась на своих ошибках. Фотография предоставлена героиней публикации.

Открыв первое кафе, я училась всему на своих ошибках. Я – любитель трудностей. Но зато, преодолев тернистый путь, чувствую себя героем. В этом плане советую меньше слушать бизнес-тренеров, особенно если это просто теоретики, далекие от предпринимательства.

Руководитель сервиса для предпринимателей Яндекс.Бизнес Юрий Устинов: «Не забывайте о рекламе»

– Она – двигатель торговли. И чем больше охват, тем больше потенциальных клиентов придет к вам в магазин или воспользуется вашими услугами, неважно, предоставляете ли вы их в солидном офисе или только в режиме онлайн.

В первую очередь мы говорим об интернет-рекламе. Важно, чтобы она размещалась не на одной площадке, а одновременно на нескольких. Например, у Яндекса это Карты, Услуги, Дзен и Рекламная сеть из более чем 40 000 сайтов. Но самостоятельно настроить рекламу – создать объявление, проследить за его эффективностью, вовремя внести правки – сможет не каждый. Обращаться же к специалистам может быть невыгодно, если бизнес только развивается.

Юрий Устинов напоминает: автоматизировав рекламу в интернете, вы освободите время для работы над продуктом и общения с клиентами. Фотография предоставлена героем публикации.

Альтернативой может стать рекламная подписка, которая переведет процесс в автоматический режим. С ее помощью настроить рекламную кампанию можно одной кнопкой. Достаточно задать бюджет, указать информацию об акции, товаре или услуге и приложить фотографии. Остальное алгоритмы Яндекса настроят сами: создадут объявления, разместят их и распределят бюджет так, чтобы реклама приводила больше клиентов. Если нужно, вы сможете посмотреть подробный и наглядный результат рекламной кампании: клики по объявлениям, статистику звонков, сколько человек строили маршрут на картах, чтобы добраться до организации.

Руководитель интеллектуального клуба «Игры Разума» Владимир Полищук: «Чем раньше вы осознаете, что любимая работа – это хобби, тем скорее придут деньги, команда, контракты»

– Главное удовольствие – это результат проделанной работы! Если вы вышли на тропу бизнеса (в моем случае он связан с любимым делом) и у вас нет «отбойного молотка» в виде большого стартового капитала, влиятельных друзей, то надевайте каску в виде терпения – и вперед! Но помните: достойный путь – всегда оценится.

Владимир Полищук. Фотография предоставлена героем публикации.

Не ставьте финансовый результат выше репутации или достоинства. Возможно, вы таким образом и добьетесь быстрее определенных финансовых показателей, но качество вашего пути заметно ухудшится. Поверьте, когда вы занимаетесь любимым делом и несете его с гордо поднятой головой, зная, что ни разу не отошли от моральных принципов и всегда держали свое слово бизнесмена, – это дает огромную уверенность и силы. Любая проблема будет по плечу! Так что чем раньше вы осознаете, что любимая работа – это хобби, тем скорее придут деньги, команда, контракты.

Руководитель сервиса для предпринимателей Яндекс.Бизнес Юрий Устинов: «Поймите, нужен ли вам сайт»

– Считается, что компания без сайта выглядит несерьезно и теряет потенциальных клиентов. Это неправда – многие предприниматели могут легко без него обойтись.

Когда страничка в интернете будет лишней? Например, если ваш ассортимент постоянно меняется – сайт придется слишком часто дорабатывать. Или если большая часть ваших посетителей – соседи по району, сайт вряд ли поможет вам раскрутиться. Яркая наружная реклама, сотрудничество с местными заведениями и сарафанное радио расскажут гораздо больше.

Еще вариант: ваши основные продажи идут через Инстаграм или ВКонтакте. Тогда тоже вместо сайта лучше вложиться в рекламу в социальных сетях.

В общем, если вы не можете объяснить четко, зачем вам нужен сайт, значит, он вам сейчас не нужен.