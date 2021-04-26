Спят даже за соседей: жители Краснодарского края не вылезают из постели Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Краснодарского края больше трети дня проводят в постели. К такому выводу пришли специалисты Росстата, которые провели масштабный соцопрос. Точное количество участников исследования неизвестно, но это сотни людей в возрасте от 15 до 75 лет.

Считается, что человеку достаточно семи часов сна, чтобы оставаться бодрым каждый день. Это касается людей в возрасте от 18 до 75 лет. Если уменьшить норму хотя бы на два часа, то человек проживет не 12, а 13 месяцев за год. Эту шутку обожают терапевты, когда видят любят с бессонницей. Ведь после 17 часов без сна человек себя ощущает так же, как после 0,5 промилле алкоголя в крови.

По статистике, краснодарцы проводят в постели 8,5 чалов. Это один из самых высоких показателей в стране. Для сравнения, в соседней республике Адыгея люди спят в среднем на 24 минуты меньше. Это худший показатель в стране. Меньше, чем адыгейцы, в России не спит никто.

Зато в Ростовской области показатели выше, чем на Кубани. Дончане проводят в постели 8 часов и 31 минуту. В очном споре они вырвались вперед совсем недавно. Еще пару лет назад краснодарский край был самым спящим регионом в ЮФО.

В России вне конкуренции республика Чечня. Местные жители спят в среднем 9 часов и 15 минут. Это на 9 минут больше, чем в Тыве и на 13 – чем в Ямало-Ненецком автономном округе.

Больше всего на Кубани спят женщины. Объясняется это просто. В Краснодарском крае леди больше сидят без работы, чем мужчины. Отсюда и разница в шесть минут: 8 часов 39 минуты и 8 часов 33 минуты.

Сильно влияют на сон жителей Кубани дети. Мужчины с ребенком спят на 27 минут меньше обычного, женщины – на 37. Это данные в выходные дни. Во время рабочей недели разница еще более существенная: 34 и 45 минут.