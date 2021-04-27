Это что-то аномальное: рыбак вытянул из озера огромного гиганта и обомлел

Огромную рыбину из воды вытащили с трудом. Фото: кадр из видео.

В Краснодаре рыбак вытянул из озера огромного гиганта и обомлел. Еще бы - такой улов встречается не часто. Людей, кому улыбнулась удача, - единицы. Но в их числе 28-летний Николай Фоменко.

Мужчина - заядлый рыбак. Дома - огромная коллекция удочек, а приманки - на любой вкус. В тот день Николай вместе с товарищем, взяв снасти, поехали на берег Карасунов. Захватили с собой и специальную приманку - виброхвост - это приспособление из силикона, которое по внешнему виду напоминает малька.

В ее задней части находится хвостовая лопасть. Именно она заставляет приманку колебаться, что и придает ей сходство с живой рыбкой. Стоит сказать, что виброхвост обычно используют на щуку, но попался сом.

- Хотел поймать щуку, а поймал этого монстра, - похвастался уловом Николай в соцсетях. - Мой рост 194 сантиметра, он чуть-чуть до меня не дорос!

Сом "ниже" мужчины на несколько сантиметров.

Как признался рыбак, такую громадину он поймал впервые. О том, что в озере водятся 50-килограммовые сомы, конечно, слышал. А вот увидеть своими глазами довелось впервые.

Что будет делать со своим трофеем, Николай оставил в секрете. Однако улов краснодарца в соцсетях обсуждали бурно. Пока одни считали - все, что выловлено в краснодарских озерах, к столу подавать опасно, другие уверяли - никаких опасений нет, главное рыбу термически хорошо обработать.

Стоит сказать, что сегодня поймать 50-килограммового сома в Кубани - большая удача, а уж вытащить такого аномального гиганта из Карасунов - редкость.

С каждым годом сомов становится все меньше. Изменились природные условия - из-за дамб такой рыбе негде ходить. В основном сом водится в окрестностях нашего Краснодарского водохранилища.

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