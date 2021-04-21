Глава парламента оценил производство в Абинском районе

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко

В поездке председателя ЗСК сопровождали председатель профильного комитета ЗСК по вопросам местного самоуправления Сергей Жиленко, первый зампред аграрного комитета ЗСК Сергей Орленко, депутаты Евгения Шумейко, Сергей Кизинек, представляющие данный избирательный округ, а также глава муниципалитета Вячеслав Иванов и председатель Совета МО Анатолий Бирюков.

Спорт, искусство, память

Первым пунктом программы стала детская школа искусств, расположенная в станице Холмской. Школа образована четыре десятилетия назад, а ее мастерские «Холмские гончары», «Святые образы» и «Холмские узоры» отнесены постановлением Законодательного собрания к особо ценным объектам культурного достояния Краснодарского края. Также в учреждении работает более 40 коллективов, десять из которых удостоены звания «Образцовый».

В станице Юрий Бурлачко также осмотрел комплексную детскую игровую площадку, построенную в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Примечательно, что место для социально значимого объекта жители определили сами путем рейтингового голосования.

Визит парламентской делегации продолжился осмотром современного спорткомплекса, построенного в 2018 году в рамках регпроекта «Развитие физической культуры и спорта». Малобюджетный комплекс предназначен для занятий мини-футболом, волейболом, баскетболом, бадминтоном, пауэрлифтингом и другими видами спорта. Здесь расположены игровой, тренажерный залы, зал силовой тренировки.

Побывали депутаты и в станичном сквере «В честь 80-летия образования Краснодарского края и 225-летия освоения казаками кубанских земель». Объект построен на территории заброшенного пустыря в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году. Площадь сквера составляет более 6,7 тыс. кв. м.

По оценке депутатов, все здесь выглядит ухоженным.

Молочная продукция

Затем делегация посетила районный центр, где ознакомилась с производственными мощностями маслозавода «Абинский». Предприятие выпускает более 75 наименований молочной продукции, изготовленной из экологически чистого сырья. Действующая на комбинате новая высокотехнологичная упаковочная линия позволяет сохранить качество продукции, которую, к слову, можно найти на полках магазинов крупных торговых сетей.

Сейчас заводу требуется расширение территории в связи с возрастающим спросом.

Принимая во внимание обозначенную проблему, глава краевого депутатского корпуса рекомендовал проработать данный вопрос во взаимодействии с районными властями.

- Предприятие со своей стороны должно обеспечить продукцией как объекты потребительской сферы района, так и бюджетные учреждения. Муниципалитет же должен подключиться к решению вопросов по расширению производства, - отметил Юрий Бурлачко.

ДОСЛОВНО!

«Объезд показал, что администрация муниципалитета держит на контроле как первоочередные, так и социально значимые вопросы. Планомерно ведется работа по благоустройству и районного центра, и отдельных населенных пунктов. Важно, что в этом процессе задействованы жители. Не остается без внимания и социально культурная сфера. Но отмечу, что наша задача в рамках традиционных Дней муниципальных образований - не рапортовать о достижениях, а говорить о существующих проблемах. Безусловно, в районе они есть. О них мы и поговорим предметно за круглым столом и все вместе найдем пути их решения. Здесь особо отмечу то, что руководство района заинтересовано в развитии территории, а мы со своей стороны всегда готовы помогать тем, кто это делает».

(Юрий БУРЛАЧКО, председатель ЗСК.)

КОНКРЕТНО

Традиционные Дни муниципальных образований - один из эффективных инструментов взаимодействия регионального парламента с муниципальными образованиями. По решению председателя Законодательного собрания Юрия Бурлачко, эта деятельность проводится в форме анализа социально экономической ситуации и практики работы органов местного самоуправления по решению первостепенных задач жизнедеятельности муниципалитета. Упор делается на выявление факторов, сдерживающих развитие территорий. В 2020 году в рамках проведения Дней муниципальных образований в ЗСК состоялись круглые столы по вопросам развития Тихорецкого, Славянского и Тбилисского районов. В основу проведения круглого стола по Тбилисскому району лег анализ развития территории в условиях пандемии и действия ограничительных мер.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Точка роста района - садоводство

Парламентарии обсудили за круглым столом социально экономическое развитие муниципального образования.

Предваряя обсуждение, руководитель краевого парламента Юрий Бурлачко дал короткую характеристику муниципальному образованию.

- Абинский район - муниципалитет со стабильной экономикой. Здесь хорошо развиты и имеют перспективы дальнейшего роста ее базовые отрасли. Визитной карточкой района является Абинский электрометаллургический завод. Предприятие дает основные налоговые поступления в местный бюджет и позволяет решать многие социальные вопросы. Наряду с этим в районе также достойно представлены агропромышленный комплекс и туризм, - отметил Юрий Бурлачко.

В числе нерешенных задач руководитель парламента назвал кадровый некомплект в отраслях здравоохранения и образования, нехватку мест в детских садах, изношенность сетей ЖКХ, качество водоснабжения.

В своем докладе глава района детально остановился на каждом проблемном направлении и перспективах их развития. Так, по словам Вячеслава Иванова, решить проблемы изношенных сетей возможно за счет участия в отраслевых госпрограммах. Вместе с тем уже запроектирован водовод из Абинска в Ахтырский.

За счет строительства второго моста через реку Абин власти намерены снизить транспортную нагрузку на райцентр. В этом году планируется провести работы по проектированию объекта.

Проблема нехватки медкадров решается за счет предоставления медикам земельных участков под ИЖС и мест в детсадах.

Держат на контроле власти муниципалитета и развитие первичного звена здравоохранения - уже завершено строительство амбулатории врача общей практики (ВОП), разработан проект офиса ВОП в поселке Ахтырском, земельные участки под строительство сформированы в Холмской.

Заместитель председателя ЗСК, председатель комитета по вопросам имущественных и земельных отношений Сергей Усенко отметил позитивную практику по предоставлению земельных участков многодетным семьям.

Первый зампред комитета АПК Сергей Орленко в числе положительных моментов отметил рост объема произведенной сельскохозяйственной продукции, функционирование сельхозкооперативов. Точки роста, по словам парламентария, - развитие переработки и садоводства.

Результаты проведенного анализа в своем выступлении обобщил председатель профильного комитета по вопросам местного самоуправления Сергей Жиленко. Он также отметил прочные экономические позиции района, что позволяет муниципалитету поддерживать поселения с низкой бюджетной обеспеченностью.

- Нам сегодня удалось детально обсудить актуальные для района проблемы. Депутатами даны соответствующие рекомендации органам местного самоуправления, профильным краевым министерствам. В таком взаимодействии мы намерены решать обозначенные сегодня сложные вопросы, - подвел итог обсуждению Юрий Бурлачко.