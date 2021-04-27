Как будут работать МФЦ, больницы и почтальоны в Краснодарском крае в майские праздники

Фото: администрации края.

На Кубани грядут самые продолжительные майские праздники. Считай, не выходные, а полноценный отпуск. Официально жители края не работают с 1 по 10 мая. В офис выходят лишь 11-го числа. Из-за внеплановых каникул многие задались вопросом - а как будут работать различные организации. В частности, жителей кубанской столицы волнует, когда пенсия в Краснодаре в мае 2021.

Когда ждать почтальона

Многие пожилые люди на Кубани получают свою пенсию из рук почтальонов. Во время майских праздников график получения выплат немного изменится, о чем спешат предупредить в Пенсионном фонде.

- В связи с предстоящими праздничными и выходными днями в мае 2021 года порядок выплаты и доставки пенсий, а также других социальных выплат изменится, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в отделении Пенсионного фонда России по Краснодарскому краю.

Как стало известно, пенсия в Краснодаре в мае 2021 будет выплачиваться в определенные дни, жители остальных районов получат в другие даты.

КОНКРЕТНО

Когда будет пенсия в Краснодаре в мае 2021

График для города:

3, 4, 5 и 6 мая почтальон придет по графику. Те, кто получал 7 и 8 мая, должен ждать пенсию 7-го числа. 8 мая выплаты принесут за 9-е и 10-е числа. Также 10 мая можно будет получить пенсию на кассе работающих в этот день отделений почтовой связи. Далее, с 11 мая, продолжится выплата в обычном режиме.

График для Краснодарского края:

3, 4 и 5 мая график останется прежним. А 6 мая принесут пенсию тем, кто обычно получает 6-го и 7-го числа, 7 мая – 8-го и 9-го числа. Кроме того, сообщается, что 8 мая пенсию принесут за 10-е число.

Кто же получает на банковские карточки, для тех график не изменится. Деньги в кредитные организации поступят в обычные сроки, начиная с 12 мая, а значит, перечислят средства как обычно.

Когда успеть разобраться с документами

График работы МФЦ также поменялся из-за майских праздников. Центры и офисы государственных и муниципальных услуг «Мои документы» во время работать не будут.

Единственный день, когда можно успеть разобраться с бумагами и справками, 8 мая. Отделения выйдут на работу по графику субботы — с 08:00 до 17:00.

Тем, кто уже сдал документы на оформление в МФЦ, в случае готовности необходимо их забрать до майских праздников.

– С учетом длительных выходных гражданам нужно забрать свои документы, находящиеся на выдаче: паспорта, свидетельства о рождении, водительские удостоверения, – сказали в краевой администрации.

ВАЖНО!

Без выходных на своем посту остаются экстренные службы, коммунальные и дорожные предприятия. Кроме того, будут открыты аптеки.

КСТАТИ

В ККБ № 1 изменится график планового приема пациентов

Жителям Кубани, которые решили на майских праздниках заняться своим здоровьем, стоит помнить, что режим работы скорректируют. Так, в краевой клинической больнице №1 изменения будут действовать 4, 5, 6 и 7 мая 2021 года.

Что касается планового приема, то с 4 по 7 мая в поликлинике на территории больницы и в Центре Грудной хирургии не будет планового консультативного приема.

- Пациенты, у которых прием был назначен на эти даты, могут пройти консультацию с 12 мая в любой удобный рабочий день без предварительной записи, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в медучреждении.

Совсем другое дело - плановая госпитализация. Этот вид медицинской помощи будет действовать без изменений.

- В стационар краевой клинической больницы № 1 и Центр Грудной хирургии плановая госпитализация будет проводиться в назначенные даты, - говорят медики.

Пациентам, записанным на плановую госпитализацию на 4, 5, 6 или 7 мая, желательно явиться для оформления талона до 30 апреля включительно.