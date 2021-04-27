Вместо вокзала - каморка: что случилось с автостанцией в одном из туристических районов Кубани

Вокзал в Апшеронске станет новым торговым центром, а люди ютятся в каморке

В последнее время жители Апшеронска вынуждены довольствоваться малым... в буквальном смысле. Из исторического здания местного вокзала 1978 года постройки пассажиров междугородных автобусов переселили в каморку в 35 квадратных метров. А всю зиму они вынуждены были и вовсе стоять на улице в ожидании общественного транспорта.

- Вместо вокзала там возводится какая-то конструкция. А автовокзал превратился в стоянку. Дело в том что апшеронский автовокзал – транзитный: если из Краснодара или другого города приезжаешь, то надо ждать час, два чтобы добраться до поселков. На вокзале укрыться негде! Это открытая площадка с лавочками и кассами, - рассказывает "КП" - Кубань" Нина Зелкова.

Поместиться в 35 квадратах все пассажиры не могут

Изначально объект числился на балансе Апшеронского автотранспортного предприятия. Последние 30 лет здание медленно приходило в упадок. И это при том, что предгорья пользуются популярностью. Любители природы потоком едут на отдых в Нижегородскую, Гуамку и Мезмай. Многие годы здание вокзала принадлежало АО «Кубаньпассажиравтосервис», но офис компании в Краснодаре. По словам собственника, вокзал приносил миллионные убытки. И собственник нашел решение: выкупил земельный участок площадью 5500 кв метров, перепродал большую часть и организовал маленький остановочный пункт без каких-либо удобств, но с биотуалетом.

- Площадь зала ожидания будет 35 кв метров, туалет будет на 4 очка: 2 мужских, 2 женских. Договоры заключены с подрядчиком. Мы строим там не только зал ожидания. Там будут служебные помещения и камера хранения тоже, - главный инженер акционерного общества Андрей Гриценко.

На месте бывшего вокзала ведется масштабная стройка. Рядом с каморкой в 35 квадратных метров для пассажиров растет, очевидно, новый торговый центр. Но в администрации города о назначении нового коммерческого объекта умалчивают.

- Мы не являемся собственниками помещений. Вопросы не к нам, - ответили "КП" - Кубань" в ведомстве.