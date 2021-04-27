Cиноптики рассказали, будет ли потепление на майские праздники в Краснодарском крае

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Внеплановые майские каникулы стали для многих жителей края подарком. Отдельный сюрприз преподнесла и погода, которая наконец устаканилась. Более того, на Первомай ждем настоящую благодать - по крайней мере, синоптики обещают.

«Плачущий» циклон покидает территорию Краснодарского края. Напоследок кратковременные дожди ожидаются в нескольких районах. Зонты стоит захватить жителям юго-восточного предгорья - Мостовского, Отрадненского, Лабинского районов. Но в последних числах апреля сильные дожди на Кубани прекратятся. Солнце с каждым днем станет согревать все сильнее, так что куртки к маю уже сможем спрятать.

Как говорят в Краснодарском гидрометцентре, потепление на территорию края придет уже 29 апреля. Днем воздух будет прогреваться до +23... +25 градусов.

Синоптики прогнозируют 1 мая солнечный день, преимущественно без осадков.

- В некоторых районах могут быть дожди, но не затяжные, - рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела гидрометобеспечения Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Попова. - Ночью будет +8... +13 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +22... +25, местами до +26.

Первые дни мая идеально подойдут для пикников на природе - ветер слабый, осадков не ожидается, зато будет светить солнце.

Как назло ухудшится погода 9 мая. С самого утра восьмого числа на Кубани зарядит мощный ливень. Прекратится дождь только следующим вечером. Но синоптики не исключают, что сводки могут измениться, ведь долгосрочный прогноз - штука не постоянная.