Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 28 апреля 2021: стали известные самые зараженные районы Кубани Фото: Мария ЛЕНЦ

«Комсомолка» активно следит за ситуацией с распространением коронавируса в Краснодарском крае. За последние 24 часа в регионе положительный тест на COVID-19 сдал 101 человек – это лучший показатель за несколько дней. Например, накануне заразились инфекцией 104 жителя Кубани. Этот показатель стал самым высоким в регионе за последнюю неделю.

Лидером по числу заболевших за последние 24 часа стал Краснодар. В краевом центре выявлен сразу 31 новый случай заражения COVID-19. Спустя сутки второе место по количеству заболевших вернул себе Сочи. Здесь выявили 18 инфицированных. Замкнул тройку Усть-Лабинский район, где положительный тест на коронавирус получили 6 человек.

Отметим, что ситуация с распространением инфекции в Краснодарском крае остается стабильной. Уже более 350 тысяч жителей Кубани сделали прививки от COVID-19. Благодаря этому в регионе уже давно не фиксировались новые вспышки коронавируса.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 28 апреля 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировали 28 заболевших.

Коронавирус в Анапе 28 апреля 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 15 человек.

Коронавирус в Сочи 28 апреля 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 6 жителей.

Коронавирус в Геленджике 28 апреля 2021

В Геленджике за последние сутки выявлено 7 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 28 апреля 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлены 2 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 28 апреля 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция подтвердилась у 1 человека.