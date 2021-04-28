«Это возможность помогать людям на еще более высоком уровне»

Фото предоставлено депутатом Николаем Кудлаем

В сентябре 2021 года должны состояться выборы в Государственную думу РФ 8-го созыва. В преддверии этого значимого политического события партия «Единая Россия» проведет предварительное голосование для определения списка кандидатов. Среди жителей края, подавших свою заявку на участие, - действующий депутат Совета Мостовского района Николай Кудлай. Мы поговорили с ним о том, какую работу он проводит в районе сейчас и какие задачи планирует ставить перед собой в Госдуме.

ВЫБОР ЛЮДЕЙ

- Николай Николаевич, с чем связано ваше решение принять участие в предварительном голосовании и выдвижении в Госдуму в 2021 году?

- В данный момент я подал документы и выдвинул свою кандидатуру по Армавирскому одномандатному округу № 52.

Это решение принимал не только я, но и жители моего района. Как вы знаете, работу в законодательных органах власти я начинал с депутата сельского поселения. Старался сделать все возможное для того, чтобы повысить качество жизни людей. После этого меня избрали уже депутатом Мостовского района. Теперь люди предложили мне принять участие в выборах в Государственную думу РФ.

Что же касается моего мнения, то я всегда старался делать максимум в любом вверенном мне населением округе. И уверен, что на новом уровне смогу сделать для людей еще больше. Для меня это возможность реализовать свои инициативы и быть полезным не только жителям своего района, но и всей стране.

ВАЖНО ДЛЯ КАЖДОГО

- Вы были избраны депутатом Совета Мостовского района осенью 2020 года. Что за это время уже удалось сделать и какую цель вы себе изначально ставили в статусе депутата?

- Цели были простые и понятные для людей - решить важные проблемы в районе, повысить качество жизни. Может быть, глобально некоторые из них кому-то могут показаться малозначимыми, но, поверьте, для людей, живущих в Мостовском районе, это не так.

Фото предоставлено депутатом Николаем Кудлаем

Например, на протяжении многих лет юные футболисты в станице Переправненской вынуждены были переодеваться прямо на поле. В любую погоду: будь то холод или дождь. Для этого просто не было отдельного помещения. С этой проблемой ко мне обратились жители, и я арендовал два вагончика, которые сейчас оборудованы всем необходимым для комфорта начинающих спортсменов. Также было принято решение подарить команде 15 футбольных мячей - так сказать, на перспективу. А перспективы в спорте у наших ребят огромные, в этом я уверен.

КСТАТИ

И спорт, и творчество

- Какие еще пожелания жителей были выполнены?

- В районе долгое время не было своей скейт-площадки. Как вы знаете, у молодежи этот вид спорта сейчас очень популярен, поэтому было решено разработать проект многофункционального парка, который будет включать в себя и скейт-площадку и детскую игровую зону, и тренажеры, - чтобы пользоваться этой территорией могли жители разных возрастов. В данный момент идет процедура создания проекта будущего скейт-парка.

Примечательна история того, как люди обратились ко мне с этим пожеланием. Это сделали не взрослые, а дети! Причем к вопросу они подошли со всей серьезностью - даже собрали подписи среди молодежи. После такого, конечно, пришлось браться за дело.

Кроме того, не так давно было решено передать в библиотеку Переправненского сельского поселения 60 новых книг. Зачем это было сделано? Мне кажется, что сегодня крайне важно поддерживать учреждения образования и культуры. Да, спорт, безусловно, имеет огромное значение для молодежи. Но не менее важно воспитать культурное и духовно-богатое поколение, имеющее свои нравственные ориентиры и принципы. Поэтому и книги для библиотеки мы подбирали особенные - прежде всего, это детские рассказы о юных героях войны, сказки о доброте и чести, энциклопедии об окружающем мире. Хотя, конечно, включили в этот список и популярные сегодня издания для молодежи и взрослых.

Фото предоставлено депутатом Николаем Кудлаем

Важно, чтобы библиотеки становились не просто местом, куда приходишь взять учебник или книгу школьной программы. Это должна быть настоящая творческая площадка, где можно реализовать себя в творчестве, развить воображение.

Разумеется, это только первые шаги на пути развития района, и впереди много работы - в первую очередь, безусловно, я говорю о выполнении пожеланий жителей.

Однако я не могу упустить возможность помогать людям на еще более высоком уровне. И именно с этим связано мое решение.