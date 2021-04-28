«Краснодарский край – не всероссийский спальный квартал»: на Кубани виноградники и поля не станут территорией новых ЖК

Кубанские поля защитят от застройки Фото: Евгения ОСТРАЯ

Жилищное строительство в Краснодарском крае начало принимать угрожающие темпы. Застройщики ежегодно бьют собственные рекорды, сдавая в год сотни и тысячи квадратных метров жилья. И все бы хорошо, но под "человейники" захватываются уже даже земли сельхозназначения.

В прошлом году для обследования угодий на предмет незаконной застройки власти края создали специальную комиссию. Выяснилось, что в последние годы во многих районах Кубани с этой целью поля и леса "перепрофилировали" в угоду застройщикам.

- Конечно, прекрасно жить в особняке с видом на виноградники. Но когда таких любителей пейзажей становится десятки и сотни, выглядит все пугающе, - говорит фермер из Северского района Иван Гутько.

Из житницы Кубань плавно превращается в громадную агломерацию.

- Мы гордимся каждой соткой нашей земли и нашими урожаями. Этого потерять нельзя, - заявил на сессии депутатов губернатор Вениамин Кондратьев.

Недавно он инициировал на законодательном уровне защитить сельхозугодья в регионе.

- Сейчас в крае 27 тысяч гектаров занято виноградниками. Еще больше 40 тысяч гектаров могут быть введены в оборот как виноградопригодные. Наша задача – защитить их от застройки и перевода в другие категории. Хочу отметить – мы не ограничиваем развитие строительной отрасли, ничего не запрещаем. Мы сбалансируем интересы строительства с интересами санаторно-курортной сферы и АПК. Краснодарский край – не всероссийский спальный квартал, а житница и здравница России. И эти отрасли всегда будут в приоритете, – сказал Вениамин Кондратьев.

Законопроект депутаты одобрили в первом чтении.