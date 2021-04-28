Итальянский художник хочет вернуться в Краснодар, чтобы завершить граффити и сделать прививку от ковида

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Итальянский стрит-арт художник Луиджи Мариа Мураторе хочет вернуться в Краснодар, чтобы завершить граффити и сделать прививку от ковида. Об этом он сообщил в прямом эфире радио «КП»-Краснодар» 28 апреля. Программа называется «Городская среда с Евгением Первышовым».

- Я на Рождество послал художнику толстовку, на которой было его незаконченное граффити. Это был подарок с намеком, - рассказал Евгений Первышов. - Мастер прислал мне ответное письмо, в котором признался, что очень хочет вернуться и закончить работу, но боится заразиться коронавирусной инфекцией при перелете. Луиджи интересовался, как можно получить российскую вакцину.

Евгений Первышов пригласил итальянца в Краснодар и пообещал, что он будет привит от коронавируса. Тем более, что мобильный прививочный пункт находится рядом с мэрией Краснодара.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что В конце прошлого года стало появляться граффити на здании органного зала в краевой столице по эскизам известного итальянского стрит-арт художника Луиджи Мариа Мураторе. Завершить работу он должен был лично еще весной, но из-за пандемии границы были закрыты и возможности прилететь в Россию не стало.

Луиджи Мариа Мураторе написал письмо мэру Краснодара Евгению Первышову и сообщил, что закончит граффити, как только откроются границы.

- Мне жаль, что в связи с ситуацией не смог закончить работу в срок. Когда появится возможность выезжать за пределы страны без угрозы здоровью, завершение граффити на здании органного зала Краснодара станет для меня приоритетной задачей. Думаю, что со стеной ничего не случится, и у нас будет время завершить работу позже, — написал в своем послании Луиджи.

Напомним, что программа «Городская среда с Евгением Первышовым», в которой мэр Краснодара отвечает на вопросы жителей, выходит в эфир каждую среду, в 19:00, на радио «КП»-Краснодар». Здесь обсуждаются важные городские темы - ремонт дорог, строительство новых школ, работа городских служб и многое другое.