Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 29 апреля 2021: раскрыты самые зараженные районы Кубани Фото: Мария ЛЕНЦ

«Комсомолка» не перестает отслеживать ситуацию с распространением COVID-19 в Краснодарском крае. За сутки на Кубани положительный тест на COVID-19 получили 102 человек – это второй лучший показатель за неделю. Например, накануне заразились инфекцией 101 житель региона. Этот показатель остается лучшим за последние семь дней.

Пальму первенство по количеству заболевших за последние сутки удержал Краснодар. В краевой столице выявлено сразу 30 новый случай заражения страшной инфекций. Втором место в списке занял Лабинский район. Здесь за сутки выявили 10 инфицированных. Со второго на третье место переместился Сочи. На курорте положительный тест на коронавирус сдали 9 человек.

Добавим, что ситуация с распространением коронавируса в Краснодарском крае остается стабильной. Уже почти 400 тысяч жителей Кубани получили вакцину от COVID-19.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 29 апреля 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировали 30 заболевших.

Коронавирус в Анапе 29 апреля 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 3 человека

Коронавирус в Сочи 29 апреля 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 9 жителей.

Коронавирус в Геленджике 29 апреля 2021

В Геленджике за последние сутки выявлено 3 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 29 апреля 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлены 3 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 29 апреля 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция не подтвердилась ни у одного человека.

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На Кубани за сутки подтвердили 102 новых случая заболевания COVID-19

Среди заразившихся 45 мужчин и 57 женщин (подробнее).