Пасха в храмах пройдет без прихожан

Митрополии рекомендовали соблюдать меры предосторожности Фото: Екатерина СИМОХИНА

Уже в ближайшие выходные жители Кубани отметят один из самых значимых религиозных праздников. Богослужения состоятся в Краснодарском крае в ночь на 2 мая.

Два месяца жителей Кубани волновал один вопрос: как пройдут Пасхальные службы, ведь пандемию коронавируса никто не отменял. В прошлом году в это время действовал строгий карантин. Храмы закрыли на долгих пять месяцев. И неспроста. Эпидемиологи фиксировали несколько вспышек после участия в богослужениях в замкнутых пространствах церквей.

Чтобы решить этот важный для всех православных вопрос, власти региона созвали оперативный штаб и пригласили для консультации врачей-инфекционистов.

- Говорить, что мы вышли из пандемии — преждевременно. В сутки сейчас фиксируется до 110 зараженных инфекцией. Важно тщательно проработать все вопросы проведения предстоящих мероприятий с участием людей, в том числе Пасху и парады 9 мая. Организовать их с учетом мнения наших врачей, – сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Главный внештатный инфекционист регионального минздрава согласился, что расслабляться рано.

Время непростое – не можем выдохнуть, не можем сказать, что все позади. Получили опыт за год, может, научились лечить. Но ничего не остается более эффективным, чем масочный режим, дистанция. Мы не достигли коллективного иммунитета. Ограничения должны сохранить. Богослужения, праздники надо отмечать, но осторожно, – отметил Сергей Зотов.

Митрополии рекомендовали ограничиться трансляцией литургии из главного храма Кубани — Свято-Екатерининского - на главном региональном телеканале. А прихожане могут участвовать в службе на территории храмов, но на безопасной дистанции.