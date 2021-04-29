Краснодарский цирк открылся на один день, чтобы дать представление для 8-летней девочки

Виолетта даже «наколдовала» маленького белого кролика в шляпе

Краснодарский цирк открылся на один день, чтобы дать представление для 8-летенй девочки. Таким образом, благотворительный фонд помощи детям «Край добра» и радио «Казак ФМ» исполнил заветную мечту.

- Раньше Виолетта Ахундова никогда не была в цирке, но всегда мечтала посмотреть представление, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в фонде.

Девочку веселили клоуны

29 апреля – памятная дата. Именно в этот день 43 года назад также исполнилось желание маленького Криса, который был болен лейкемией. Мальчик хотел стать сотрудником полиции, и таможенник Томми Остин осуществил мечту ребенка. Для него устроили полет на полицейском вертолете, показав, что чудеса случаются, если в них верить. С тех пор в этот день с помощью добрых и отзывчивых людей исполняются детские желания.

Несмотря на то, что как говорят сами артисты, цирк «спит» уже больше года из-за пандемии, труппа с радостью достала парики и грим, чтобы выйти на арену.

Представление для одной маленькой зрительницы

Клоунесса, акробаты, жонглеры и фокусник - все старались произвести хорошее первое впечатление на зрительницу. Часть номеров доверили самой Виолетте, девочка жонглировала, надували мыльные пузыри и даже «наколдовала» маленького белого кролика в шляпе.

У Виолетты рак крови, она заболела в прошлом году. Сейчас девочка проходит длительный курс химиотерапии - 48 неделя. Преодолевая недуг, Виолетта отлично учится во втором классе.

После представления девочка запустила в небо воздушные шары и загадала желание, которое обязательно должно сбыться

После представления девочка запустила в небо воздушные шары и загадала желание, которое обязательно должно сбыться.

- Это была мечта, мечтала она давно, но все время это откладывалось, пандемия, занятость и болезнь. А когда мы услышали на радио «Казак ФМ», что исполняют детскую мечту, конечно, обратились с такой просьбой, и были немало удивлены, когда нас выбрали, - поделилась мама девочки Елена. - Это огромнейшие эмоции и в данной ситуации, когда ребенок изолирован от общества, для нее это счастье!