Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Совсем скоро большинство жителей Кубани уйдут на каникулы. С 1 по 10 мая официально отдыхает вся страна, а в Краснодарском крае - выходные продлятся на день (11 мая в регионе - Радоница). О том, в каком режиме будут открыты МФЦ, больницы и почта, «КП» - Кубань» ранее уже сообщала. А теперь стало известно, как будут работать банки в Краснодарском крае на майские праздники 2021.

Итак, жителям Кубани за 11 дней может понадобиться многое - и снять наличные в банкомате, и провести банковские операции.

КОНКРЕТНО

ВТБ

С 4 по 7 мая банки ВТБ будут работать в полном объеме.

- Кроме того, в головном офисе продолжат работу сотрудники, обеспечивающие непрерывность работы банка, поддержание IT систем и процессов, проведение клиентских операций, - уточняют «КП» - Кубань» в банке. - Мы сделаем все возможное, чтобы наши клиенты не испытывали никаких неудобств и смогли воспользоваться всем комплексом услуг и сервисов в эти дни.

В праздничные дни клиентов будут обслуживать только в дежурных отделениях.

- 30 апреля – режим работы офиса сокращается на 1 час.

- С 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая – обслуживание клиентов - физических лиц будет производится в дежурных точках.

- С 4 по 7 мая – стандартный режим работы офисов (как в будний день).

Банк Уралсиб

1, 2, 9, 10 мая – выходные дни, обслуживание клиентов – физических и юридических лиц в отделениях банка не производится.

- Для оплаты услуг, проведения платежей по кредитам и совершения переводов можно воспользоваться онлайн-сервисом или интернет-банком, - советуют в финансовой организации.

С 4 по 7 мая клиентов будут принимать в стандартном режиме во всех отделениях банка. 3 и 8 мая – обслуживание клиентов производится в тех отделениях Банка Уралсиб, режимы которых предусматривают работу в субботние дни.

- При этом 8 мая время обслуживания сокращено на 1 час, - уточняют в банке.

Промсвязьбанк

Все офисы в майские праздники будут работать в стандартном режиме, кроме филиала на улице Северной, который сейчас закрыт на ремонт.

Россельхозбанк

С 4 по 7 мая офисы банка будут обслуживать клиентов в Краснодарском крае в обычном режиме. Актуальная информация о режиме обслуживания каждой точки здесь.

НА ЗАМЕТКУ

Если у вас кредит и срок платежа приходится на праздничные дни, то с 4 по 7 мая их будут списывать в обычном режиме. Кстати, банкоматы в майские праздники будут доступны в круглосуточном режиме.

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