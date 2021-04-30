Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 30 апреля 2021: пункты вакцинации от COVID-19 не прекратят работу на майских каникулах

Фото: admkrai.krasnodar.ru

«Комсомолка» непрерывно наблюдает за ситуацией с распространением COVID-19 в Краснодарском крае. Только за последние сутки на Кубани положительный тест на COVID-19 получили 104 человек – это антирекорд за неделю. Например, накануне заразились инфекцией 102 житель региона.

Ситуация с распространением инфекции на Кубани остается стабильной. Она находится под контролем. Уже сейчас прививку от коронавируса сделали свыше 400 тысяч жителей Кубани. В ближайшее время регион получит еще 100 дополнительных доз препарата от COVID-19.

– Организуем дежурство главных врачей и их заместителей. Мы приглашаем всех желающих на вакцинацию. Все 239 пунктов вакцинации, в том числе, 56 выездных будут работать в праздничные дни. У нас на складах около 80 тысяч доз вакцины и еще 100 тысяч доз мы ждем до понедельника, – сказал Евгений Филиппов, министр здравоохранения Краснодарского края.

Отмечается, что на Кубани уже были зафиксированы случаи повторного заражения COVID-19. Во второй раз болезнь протекала тяжелее, чем в первый. Поэтому на Кубани по-прежнему действуют 17 ковидных госпиталей. Они рассчитаны на 3,5 тысяч человек.

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