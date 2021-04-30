Боль в суставах? МРТ как метод выбора для диагностики

Фото предоставлено «МРТ Эксперт» Сочи

Боль в суставах – распространенный симптом. Почти всегда для точной диагностики в этом случае требуется магнитно-резонансная томография. Что она показывает и почему является методом выбора? На наши вопросы ответил врач-рентгенолог «МРТ Эксперт» Сочи Олег Тимонин.

Фото предоставлено «МРТ Эксперт» Сочи

- Почему может появляться боль в суставах?

- Чаще всего причина в воспалительных изменениях, иногда причиной становятся травмы, так проявления остеоартроза. Боль из-за других проблем встречается реже.

- Что показывает МРТ при диагностике суставов?

- Мы видим костную ткань, состояние хряща, менисков, мягкие ткани (мышцы, связочный аппарат). Кроме того, при МРТ хорошо определяется уровень жидкости в суставе. Все очень детально и информативно. Это позволяет нам своевременно выявить практически любую патологию суставов.

- Может ли боль в суставах быть следствием несуставной патологии?

- Такое не очень часто, но бывает. Например, иррадиирующая боль при сакроилеите, грыжах и протрузиях позвоночных дисков. Но в этом случае боли в спине как правило более выражены, и пациенты в первую очередь обращают внимание на эту область.

Фото предоставлено «МРТ Эксперт» Сочи

- Какие еще диагностические методы могут использоваться при болях в суставе? Это дополнительные методы или они могут заменить МРТ?

- О замене МРТ вопрос не стоит, поскольку каждый метод только дополняет друг другие. Но такой полной информации и точной картины как МРТ не дает ни одно исследование. Для дополнительной информации вполне может использоваться рентген (он хорошо показывает костную структуру, но дает мало информации о мягких тканях), КТ (этот метод тоже дает точную информацию именно о костной структуре и менее информативен для оценки мягких тканях).

Обычно к рентгену прибегают сразу после травмы, чтобы получить информацию быстро. А затем для более точной информации наблюдают на МРТ. Бывает, что и сразу после травмы на рентгене не увидеть мелкие трещины. При исследовании МРТ их визуализация более достоверна.

- Подходит ли МРТ для динамического наблюдения?

- Для этого МРТ – идеальный метод. Благодаря информативности исследования можно отслеживать даже небольшие изменения. Кроме того, лучевой нагрузки нет, обследовать пациента можно многократно.

- Как делают МРТ суставов?

- После того, как пациента оформят у стойки администрации, его проводят в комнату подготовки. Уже оттуда приглашают в кабинет МРТ, кладут на стол томографа, включают аппарат, и стол частично заходит в томограф. Переживать из-за боязни закрытого пространства не надо: при МРТ суставов в томограф погружена лишь часть тела. Например, если обследуем коленные или бедренные суставы, голова пациента будет вне аппарата.

Вот шум томографа обычно сильный, но мы даем пациенту наушники.

Само исследование занимает обычно 15 минут.

- Можно ли делать МРТ человеку, у которого один из суставов заменен эндопротезом?

- Да, потому что современные эндопротезы, как правило, делают из неферромагнитных материалов (чаще всего титана). Сам протезированный сустав с помощью МРТ обследовать не получится – будут слишком сильные артефакты. Но если нужно обследование другого сустава, уже установленный эндопротез не помешает. МРТ в этом случае информативна и безопасна. В любом случае мы заранее уточняем, из чего сделан эндопротез.

Для справки:

Тимонин Олег Александрович

Выпускник 2013 года, ГБОУ ВПО «Красноярского государственного медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения РФ. Врач по специальности "Лечебное дело"

В 2017 году окончил интернатуру по специальности «Рентгенология».

В настоящее время - врач-рентгенолог в диагностическом центре «МРТ Эксперт» Сочи.

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