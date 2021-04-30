Что стало со знаменитым санаторием Сочи, в роскошных интерьерах которого снимали фильм «Старик Хоттабыч»

В Сочи ныне заброшенный санаторий имени Серго Орджоникидзе популярен у туристов Фото: Константин БРЕДНИКОВ

В Сочи ныне заброшенный санаторий имени Серго Орджоникидзе популярен у туристов.

Знаменитый фонтан Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Они приезжают погулять в этом легендарном месте, чтобы почувствовать атмосферу сталинской эпохи, полюбоваться и сфотографировать монументальную архитектуру, насадиться эффектными видами и посмотреть, где же снимался любимый советскими детьми фильм о Старике Хоттабыче и пионере Вольке.

Санаторий зарос Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Санаторий начали возводить в Сочи на берегу моря в 1935 году. За ходом строительства лично наблюдал народный комиссар тяжёлой индустрии (была такая должность в то время) Серго Орджоникидзе.

Довоенная постройка Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Газета «Сочинская правда» в то время писала, что здравница была спроектирована с учетом климатических особенностей побережья.

Эффектная заброшка Фото: Константин БРЕДНИКОВ

По мнению автора статьи, она гармонично вписалась в чудесный ландшафт окрестности горы Бытхи, «наиболее подходящим архитектурным оформлением санатория является стиль Палладио эпохи Ренессанс».

Стены зданий облупились Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Основные работы завершили через три года, затем построили фонтан в центре, а уже после войны, в 50-х годах, здесь провели фуникулер, который соединил пляж с основными корпусами.

Кругом разруха Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Съемки легендарного фильма «Старик Хоттабыч» прошли здесь в середине ХХ века.

Одним словом - заброшка Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Помните, что больше всего удивило восточного мага? В «чудесном дворце» отдыхали простые советские рабочие. Они проводят время в роскошных интерьерах, делают утреннюю зарядку у знаменитого фонтана.

Фонтан - вид сверху Фото: Константин БРЕДНИКОВ

В лихие 90-е и нулевые здравница постепенно приходила в упадок, а в 2010 году и вовсе закрылась, так как собственник объекта сменился. Весь персонал уволили, а величественные строения начали разрушаться.

Туристы любят здесь делать фото Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Сейчас в погожий день на терренкурах между облупившимися, заросшими плющом, зданиями можно встретить десятки туристов. Санаторий-призрак, как его называют местные экскурсоводы, стал одной из популярных заброшек.

Место фотосессий Фото: Константин БРЕДНИКОВ

КОНКРЕТНО

Сейчас здравница передана в ведение Управления делами Президента РФ по решению арбитражного суда Краснодарского края. Депутат Государственной Думы РФ Константин Затулин поддержал инициативу местных жителей и передал их обращение по вопросу капитального ремонта объекта в Главное медицинское управление. Как же сложится дальнейшая судьба санатория?

- В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина, данный объект будет включен в федеральную адресную инвестиционную программу, чтобы в дальнейшем использоваться для санаторно-курортного лечения детей и родителей с детьми, - говорится в официальном ответе Управления делами Президента РФ.

Скоро в заброшенном санатории начнется долгожданная реконструкция.