Полицейские раскрыли изнасилование 15-летней давности, но оказалось, что маньяк умер 3 года назад

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

ДНК — структура, прочесть особенности которой можно через сотню и даже тысячу лет. С помощью анализа удается раскрывать самые сложные дела. Вот только усилия экспертов порой оказываются напрасны...

Преступление в Горячем Ключе, произошедшее 20 августа 2006 года, по горячим следам раскрыть не удалось. Глубокой ночью неизвестный напал на 19-летнюю девушку и, зажав ей рот рукой, поволок в заброшенное недостроенное здание автовокзала. Там насильник повалил жертву на землю и надругался над ней. После того, как мерзавец совершил свое грязное дело, он похитил мобильник девушки и сбежал.

Пострадавшая тут же обратилась в полицию, где возбудили уголовное дело. Правда, почти сразу оно стало «глухарем». В районе «заброшки» не было не единой камеры, а в то время, третий час ночи, мимо никто не проходил. Сама жертва толком не видела лицо своего насильника - темень была несусветная. Нападавший явно все просчитал!

Не помог операм и похищенный телефон. По всей видимости, мобильник преступник выключил, а сим-карту выбросил, после чего включать не решился. Словом, отследить местоположение просто не удалось.

Но правоохранители первое не отчаивались - они стали проверять уже ранее отсидевший контингент. В большинстве случаев после освобождения на праведный путь становятся единицы, так что в числе подозреваемых были все. Но, опросив, стало ясно - никто из них не причастен, у всех алиби. Никого не опознала и сама пострадавшая. В итоге — тупик.

Шли годы, новостей из полиции жертва маньяка не получала. Женщина уже смирилась с тем, что злодей не найден. Оправившись после случившегося, пострадавшая смогла жить дальше. Сейчас она счастливо замужем.

И вот спустя 15 лет преступление раскрыли!

- Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий установили причастность мужчины, который проживал в Краснодаре, но родился в городе Кокчетав (бывшая Казахская ССР), - сухо рассказывают «КП» - Кубань» в полиции.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», мужчина ранее был в поле зрения МВД. Нападавшего на девушку в 2006-м задержали в феврале 2014 года. Повод, правда, был другой. Мужчина изрядно выпил — по улице шел, шатаясь, а полицейским с трудом смог представиться. Тогда его отправили на медосвидетельствование, которое подтвердило наличие алкоголя в крови. После чего суд его оштрафовал.

Заплатив 500 рублей, мужчина благополучно забыл об этом. А правоохранители и усом не повели, хотят в их руках был опасный преступник, за поимку которого одного из сотрудников точно бы ждало повышение. Но, увы...

Установить причастность удалось гораздо позднее и то — благодаря молекулярно-генетической судебной экспертизе. Ее результаты появились сейчас — спустя 15 лет после преступления и 4 года после... смерти подозреваемого.

- Изъятые с места происшествия биологические материалы полностью совпали с образцами слюны и крови, полученные у подозреваемого, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Это говорит о том, что именно этот человек совершил преступление.

Вот только ответить за него он уже не сможет.