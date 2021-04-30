СберБанк на юге: развитие экосистемы и ESG

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

СберБанк провел большую пресс-конференцию для журналистов юга России. Среди регионов, подключенных к видеомосту был и Краснодар. Впрочем, часть мероприятия прошла в офлайн-режиме – управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко рассказала о результатах работы финансовой организации на Кубани за 2020-й и первый квартал 2021 года.

По ее словам, совокупный кредитный портфель банка вырос на 30%. В начале года продолжила увеличиваться доля безналичного торгового оборота – до 55,9% (плюс 7,6%). Причем в ТОП-10 городов России по приросту этого оборота вошел один из городов Краснодарского края – Лабинск.

Хорошую динамику показало ипотечное кредитование – в 2020 году объем выдачи вырос в 2,3 раза.

Поскольку СберБанк является опорной для региона финансовой организацией, он продолжил повышать доступность финансовых услуг в сельских территориях, что очень актуально для Краснодарского края.

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

- Сегодня больше половины малых сельских офисов оказывают те же услуги, что и городские офисы, в том числе выдают ипотеку, - рассказала Татьяна Сергиенко.

Еще одним важным трендом стало усиление цифровизации. По словам Татьяны Сергиенко, сейчас уже 75% заемщиков получают потребительские кредиты онлайн, не приходя в банк.

Председатель Юго-Западного банка СберБанка Евгений Титов в режиме видеомоста рассказал о показателях на юге в целом. В частности, о ситуации в сегменте малого и среднего бизнеса, который, как известно, особенно сильно пострадал от коронавирусной пандемии. По словам Евгения Титова, банк плотно работал с каждым клиентом, что позволило многим «пережить» непростой 2020-й год.

- Кроме того, банк стал основным оператором программ господдержки для малого бизнеса. И в этом году мы продолжаем эту работу в рамках льготного кредитования под 3%. На сегодняшний день выдано уже более 1110 таких кредитов на общую сумму 3 млрд рублей. Около 90% получателей – это малый бизнес. С 1 по15 апреля в рамках условий кредитования бизнеса в 2020 году под 2% сохранившим штат сотрудников 14 360 компаниям задолженность погашена на сумму около 19,9 млрд рублей, - привел цифры Евгений Титов.

Большое внимание на пресс-конференции было уделено развитию экосистемы Сбербанка. В 2020 году 60% продаж в ней приходилось на сервис Телемедицины. В начале 2021 года ситуация несколько изменилась, и теперь примерно по 40% приходится на продукты Телемедицины и сервисы проверки контрагентов, рейтинг юрлиц и т.д.

Также Евгений Титов акцентировал внимание на том, что банк в своей работе будет придерживаться концепции ESG (устойчивого развития), что, в том числе, выразится в определенных преференциях для заемщиков - в случае, если они реализуют свои проекты, заботясь об окружающей среде, своих сотрудниках и населении.