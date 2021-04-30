Частные клиники Кубани открывают новые направления

В мероприятии приняли участие представители ведущих частных клиник края Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Частные клиники уже давно находятся на передовой в части внедрения самых современных медицинских подходов. Это вполне объяснимо - поскольку они оказывают платные услуги, у них есть возможность закупать дорогостоящее оборудование, расходные материалы и т.д. Что, конечно, является большим плюсом для пациентов, которые могут быть уверены в том, что им оказывают настолько качественную услугу, насколько это возможно на данном этапе развития медпомощи.

Краснодар - один из российских городов, в которых медицинские инновации внедряются особенно активно. В пресс-центре «Комсомольской правды» - Кубань прошел круглый стол с участием представителей ведущих частных клиник разных профилей, которые рассказали, как происходит внедрение современных подходов, и что от этого получают пациенты.

Женская флебология в Краснодаре: что нового?

Одной из наиболее динамично развивающихся сфер медицины в Краснодарском крае является флебология - направление, специализирующееся на изучении и лечении заболеваний вен. Как пояснил сосудистый хирург, флеболог центра «Ард-Клиник», доктор медицинских наук, профессор Овик Алуханян, за последние годы в этой сфере обновилось практически все - и используемое оборудование, и подходы.

Овик Алуханян, сосудистый хирург, флеболог центра «Ард-Клиник», доктор медицинских наук, профессор Фото: Михаил ЛУКАШОВ

- Когда приходят люди, которых ты оперировал 10 лет назад, то понимаешь, что сейчас можно сделать все еще лучше. Использование в современной флебологии инновационных малотравматичных технологий позволяет проводить лечение без отрыва пациентов от повседневного образа жизни.

Из 100 больных варикозом примерно 68 - именно женщины. Основная причина варикозной болезни, конечно, - наследственность. Если варикозом страдали и мать, и отец, то вероятность заболевания составляет до 90%. Но беременность, роды, менопауза и гормональные изменения в целом - существенные факторы риска.

- В апреле этого года мы запустили программу «Женская флебология», включающую в том числе исследование и лечение заболеваний вен малого таза. Этим болезням, в частности, варикозу вен малого таза, не уделяют должного внимания, хотя патология довольно распространенная. Так что, когда к нам приходят пациентки с косметическими задачами или с выраженным варикозом нижних конечностей, мы предлагаем дополнительно обследовать и малый таз. А потом лечим две взаимосвязанные патологии одновременно, - заключил Овик Алуханян.

Конечно, на круглом столе обсуждали и такой вопрос, как обмен опытом между российскими и зарубежными специалистами. Ведь медицина глобальна, новые идеи появляются в разных странах мира, и, чтобы оставаться в тренде и эффективно лечить пациентов, необходима постоянная коммуникация с коллегами.

- Для этого мы часто посещаем конференции в нашей и других странах, ищем новые подходы, которые мы могли бы использовать в своей работе. Однако я бы не сказал, что в сфере флебологии российские врачи в чем-либо отстают от зарубежных - иностранные коллеги с таким же удовольствием слушают наши научные доклады, - прокомментировал эксперт.

В целом, по словам Овика Алуханяна, основным трендом во флебологии является внедрение современных малотравматичных технологий, в том числе использование лазеров (ЭВЛК / ЭВЛО). Это обеспечивает хороший эффект и минимизирует степень воздействия на пациента. Человек приходит, ему проводят манипуляцию без «наркоза», и сразу после этого он уже может идти на работу или по другим делам - без каких-либо ограничений.

- Раньше была категория пациентов (примерно 5-10% от общего числа), которых мы могли оперировать только в стационарных условиях. С развитием технологий практически нет противопоказаний, и мы можем помогать большому количеству людей вылечить вены без хирургических разрезов и швов - даже 80-летним, пациентам с серьезными трофическими язвами и проблемами сердца и прочих. Но, несмотря на возраст, они тоже хотят нормально жить! - заявил профессор Алуханян.

Примечательно, что развитию флебологии в России не так сильно мешает удорожание сложной иностранной аппаратуры, как перевязочных материалов, растворов и одноразовых халатов - несмотря на то, что все это производится в нашей стране.

Врага нужно знать в «лицо»

Если говорить о наиболее серьезных и распространенных в Краснодарском крае заболеваниях, то во главу угла однозначно следует поставить рак. Лечение злокачественных опухолей - это проблема, которая из-за непрерывного роста заболеваемости не теряет своей актуальности, поэтому каждая новация в сфере онкологии воспринимается как надежда на спасение множества жизней.

Антон Ёлкин, руководитель онкологической службы краснодарской клиники федеральной сети «Евроонко» Фото: Михаил ЛУКАШОВ

Руководитель онкологической службы краснодарской клиники федеральной сети «Евроонко» Антон Ёлкин рассказал о прорывах в медикаментозном лечении рака за последние годы.

- Здесь сходятся несколько направлений: генная инженерия, молекулярная биология. Препараты последнего поколения менее токсичны, с их помощью можно увеличить продолжительность жизни пациентов и контролировать заболевания, которые ранее считались смертельными. Благодаря современным разработкам стало понятно, как вообще работают злокачественные клетки в человеческом организме, - говорит эксперт.

Таргетная терапия и «оцифровка» генома опухоли открыли новые возможности в лечении рака. Понимание того, как организм реагирует на опухоль, позволяет воздействовать напрямую на раковые клетки, не нанося излишнего вреда здоровью человека. Причем речь идет не о каких-то универсальных подходах, а о подборе лечения с учетом генетически-молекулярного «портрета» опухоли конкретного пациента - такой подход в лечении называется персонифицированным.

Среди онкозаболеваний, которые все еще тяжело поддаются лечению, Антон Ёлкин отметил некоторые саркомы. Но с помощью специального генетического теста можно определить, к каким таргетным препаратам опухоль будет чувствительна. Такие препараты блокируют рост опухолевых клеток, воздействуя на специфические молекулы, которые участвуют в развитии опухолевой клетки. Этот вид лечения может быть намного эффективнее других видов терапии за счет возможной меньшей токсичности и избирательности действия препарата.

Кроме того, по-настоящему революционной стала разработка препаратов для иммунотерапии, которые привлекают к борьбе с болезнью иммунитет человека. Проблема в том, что раковые клетки способны защищаться от иммунной агрессии и мимикрировать под доброкачественные, вводя организм в заблуждение. Ученым удалось выявить эти «оборонительные» механизмы и разработать лекарства, активирующие иммунитет. Для пациента это означает, что в некоторых случаях наряду или вместо тяжелой для организма химиотерапии можно применять иммунную терапию, которая разрушает «оборону» опухоли. Например, у людей, больных меланомой, еще десять лет назад считавшейся неизлечимой, появился шанс на ремиссию.

И что самое важное, благодаря открытию в регионе клиники «Евроонко», эти инновации теперь доступны и жителям Краснодарского края. Конечно, в сложных случаях, требующих высокотехнологичных операций с использованием особого оборудования и участия специально обученных врачей, больных направляют в московскую клинику сети, однако для большинства онкопациентов Кубани эффективное лечение по актуальным международным протоколам доступно и в Краснодаре.

- Пожалуй, сейчас основная тенденция в онкологии - это грамотное сочетание современной диагностики и инновационных препаратов. То есть сначала врачи пытаются получить максимум информации об опухоли и лишь после этого назначают подходящее лекарство. Такой подход значительно повышает шанс на то, что пациент сможет прожить долгую жизнь, - объяснил Антон Ёлкин.

Быстро и без боли

Еще одно важное направление, в котором идет современная медицина - это снижение физического воздействия на организм пациента при проведении тех или иных манипуляций - так называемая малоинвазивность. Как рассказал заведующий хирургическим отделением «ТС Клиника», врач-колопроктолог высшей категории Леонид Костенко, в частные медучреждения часто обращаются люди, которые ценят свое время. А в сфере проктологии речь, как правило, идет еще и о трудоспособном населении, которое не может себе позволить надолго оставаться в больнице. Так что перед врачами стоит не самая простая задача - не только вылечить пациента, но и обеспечить короткий и относительно комфортный послеоперационный период. Добиваться этого и позволяют современные подходы.

Леонид Костенко, заведующий хирургическим отделением «ТС Клиника», врач-колопроктолог высшей категории Фото: Михаил ЛУКАШОВ

- Мы сотрудничаем с московскими учреждениями - например, с хирургическим отделением Университетской клиники МГУ. Постоянно ищем уже апробированные подходы и оборудование, которые можно было бы использовать в Краснодаре, - говорит Леонид Костенко.

Например, уже доказавшие свою эффективность в сосудистой хирургии лазеры сейчас активно применяются при лечении геморроя. Просто представьте - если раньше срок нетрудоспособности пациента после операции мог доходить до четырех недель, то теперь он составляет всего около суток. Кроме того, новые анестетики обеспечивают безболевой период до 6-8 часов, да и вообще так называемые бескровные малоинвазивные операции не подразумевают большого травматизма, так что послеоперационный период проходит для пациента значительно легче.

Подробнее об этом рассказал анестезиолог-реаниматолог «ТС Клиника» Александр Моисеев. По его словам, современные анестетики обладают рядом преимуществ по сравнению со своими предшественниками - например, они быстрее выводятся из организма, так что уже через пять минут после выхода из наркоза человек чувствует себя вполне нормально.

Александр Моисеев, анестезиолог-реаниматолог «ТС Клиника» Фото: Михаил ЛУКАШОВ

К примеру, если речь идет об операциях под местным наркозом, то в некоторых случаях пациент может вернуться домой практически сразу. На следующий день его еще раз обследуют врачи, и, если все в порядке, ему уже нет нужды возвращаться в клинику. Если же операция серьезнее, то пациента будут наблюдать более пристально, но без необходимости задерживать в медучреждении тоже никто не будет.- А ведь чем быстрее человек восстанавливается, тем ниже риск послеоперационных осложнений. Если пациент полностью контролирует свое тело, то ему уже в первые часы не нужен дополнительный уход, - отметил Александр Моисеев.

- Другое направление, которое мы начали развивать не так давно - лечение острого и хронического болевых синдромов. Терапия, направленная на 100-процентное купирование боли. То есть теперь можно не просто медикаментозно заглушить неприятные ощущения, но и полностью избавить от них пациента. Что очень актуально для большого количества людей, которые боятся идти на операцию просто потому, что после нее будут испытывать сильную боль. - пояснил врач.

«Мы внедряем инновации в Краснодаре и масштабируем на всю страну»

Краснодарский край - одна из важных точек на «офтальмологической» карте России. Во многом благодаря сети клиник «Три-З» (3Z), открывшейся в краевом центре 17 лет назад.

- Конечно, это был важный шаг для края, поскольку на Кубани много людей, нуждающихся в качественной офтальмологической помощи. Это люди старше 45 лет, столкнувшиеся с возрастной дальнозоркостью, катарактой и другими болезнями органов зрения. За 17 лет «Три-З» превратилась в крупную федеральную офтальмологическую сеть, действующую в 9 регионах страны, - рассказала главный врач клиники «Три-З» в Краснодаре Карина Гурджиян.

Главный врач клиники «Три-З» в Краснодаре Карина Гурджиян и ведущий офтальмохирург «Три-З» и эксперт по инновациям в клинике Александр Бойко Фото: Михаил ЛУКАШОВ

Она отметила, что сейчас офтальмохирургия разделилась на два основных направления. Первое - собственно, лечение глазных патологий, таких, как катаракта или глаукома. А второе - косметическое. К пластической хирургии оно отношения не имеет, в данном случае речь идет о помощи пациентам, которые просто не хотят носить очки и не готовы ходить с контактными линзами ни в каком возрасте. Пациентам с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом в «Три-З» предлагают лазерную коррекцию зрения по всем основным мировым технологиям, включая малоинвазивный метод ReLEx SMILE («Релекс СМАЙЛ»). Клиника в Краснодаре - первая на юге России стала выполнять такую коррекцию «во сне» (самая легкая форма седации). Возрастную дальнозоркость в «Три-З» лечат с помощью малоинвазивных хирургических методов: замены собственного хрусталика на искусственный или имплантации пресбиопической факичной интраокулярной линзы (пресбиФИОЛ). Последнюю технологию краснодарская клиника внедрила первой среди российских офтальмологических клиник.

- Каждый раз, когда идет речь о закупке нового оборудования или внедрении новых методов лечения, мы задаемся вопросом: «А что от этого получит пациент?». Это принципиально важно, потому что основной целью является расширение возможностей, которые мы можем предлагать людям, - говорит ведущий офтальмохирург «Три-З» и эксперт по инновациям в клинике Александр Бойко.

Факичные линзы применяются и при экстремальных степенях близорукости и дальнозоркости, а также при тонкой роговице - пациентам с такими диагнозами лазерная коррекция противопоказана. И имплантация ФИОЛ для них - единственный способ избавиться от очков/контактных линз. Сеть офтальмологических центров «Три-З» несколько лет подряд становилась лидером по числу имплантаций ФИОЛ IPCL, а в 2019 году стала единственным в России референтным центром компании Care Group (Кэа Груп) по имплантации ФИОЛ. Это дает возможность специалистам клиники обучать этой технологии своих коллег-офтальмологов.

По словам Александра Бойко, одной из особенностей работы клиники является то, что головной офис и центр управления сетью «Три-З» всегда находился в Краснодаре, поэтому именно здесь происходит апробация всех новых технологий. Другой важный аспект - большой объем операций, которые проводятся в клинике. Благодаря долгосрочному партнерству с производителями офтальмологического оборудования и расходных материалов в «Три-З» собран собственный банк искусственных хрусталиков, и пациентам не приходится долго ждать подходящую ИОЛ перед операцией.

За следованием самым современным тенденциям в области офтальмохирургии в «Три-З» не забывают о главном - комфорте пациента.

- Как мне кажется, главной особенностью частной клиники является то, что для нас одинаково важным является как качество оказания услуги, так и сервис. У нас пациент будет под постоянным присмотром, при том что весь цикл хирургии, включая и диагностику, и операцию, как правило, укладывается в рамки одного дня, - пояснила Карина Гурджиян.

«Новации - дело не одного человека, а всей клиники»

Еще одна сфера медицины, в которой происходит непрерывное внедрение инноваций - это стоматология. По словам главного врача, кандидата медицинских наук сети инновационных стоматологий «Руссдент» Олега Ибрагимова, зачастую современную стоматологию ассоциируют только с модным дизайном и современным оборудованием. Приобрести технику не сложно. Сложно и долго - обучить персонал. Это большой труд, причем не одного человека, а целого коллектива.

Олег Ибрагимов, главный врач сети инновационных стоматологий «Руссдент», кандидат медицинских наук Фото: Михаил ЛУКАШОВ

Как рассказал Олег Ибрагимов, первая клиника «Руссдент» открылась в Краснодаре в 2003 году, и на протяжении 17 лет находилась в авангарде. На сегодняшний день это 4 отдельных подразделения, оснащенных высококлассным оборудованием. В 2005 году в клинике была внедрена технология установки зубных имплантатов. А с 2014 года эта манипуляция проводится под общим и местным наркозом - во сне. Всего за весь период специалистами клиники было установлено более 10 тысяч зубных имплантатов.Также, благодаря постоянной просветительской работе, в последние десятилетия изменилась культура ухода за полостью рта. Если в 90-е годы приходилось много лечить кариес, возникающий из-за низкого уровня гигиены, то сейчас, благодаря тому что население стало внимательнее следить за состоянием своих зубов, приходится решать уже более нетривиальные задачи.- Полвека назад стоматология ассоциировалась у людей прежде всего с металлическими коронками, хирургическими щипцами. С болью и кровью. Это в свою очередь формировало чувство неприязни и страха. Но сегодня ситуация в корне изменилась. Современное поколение ассоциирует стоматологию с эстетикой, чистотой, красивой улыбкой, - пояснил Олег Ибрагимов.

Создание собственной лицензированной анестезиологической службы позволило свести к минимуму болевые ощущения при выполнении широкого спектра манипуляций. Как следствие - люди перестают бояться идти к стоматологу. Наличие наркоза дало возможность проводить санацию полости рта людям с ограниченными возможностями, с повышенным чувством страха, а также детям.

Свое ноу-хау есть у клиники и в части подготовки кадров - направления очень важного, если говорить о внедрении каких-либо инноваций.

- В стоматологии, как и в медицине вообще, сложно найти грамотного специалиста, да еще если он готов соответствовать высоким требованиям организации. Поэтому в определенный момент мы пришли к пониманию, что проще выучить кадры, применяя новейшие подходы, а не пытаться сформировать коллектив из уже «состоявшихся» врачей. Поэтому в 2016 году мы построили свой альма-матер - практик центр «Россдент». Оснастили его микроскопами и современными фантомами. Каждый медицинский сотрудник компании проходит обучение на базе практик-центра под руководством лучших врачей России и зарубежья. Особенностью подготовки является то, что врач не просто слушает лекции, а практически работает! Работает на фантомах, оттачивая тонкости профессионального мастерства. В конце обучения обязателен экзамен. Еще одним плюсом обучения является его непрерывность, так как в медицине все знать невозможно, - говорит Олег Ибрагимов.

Современная стоматологическая наука движется в сторону малоинвазивных подходов. Формируются новые биоконцепции в лечении. Сегодня врачи могут эффективно работать с положением зубов в ряду в подростковом возрасте, влиять на рост и размер челюсти, в том числе с использованием искусственного интеллекта. В «Руссдент» этим занимаются уже несколько лет.

- Одним из главных ноу-хау в стоматологии сейчас являются элайнеры - прозрачные съемные пластинки, созданные для выравнивания зубов и зубных рядов. Речь идет о полностью цифровом подходе, позволяющем видеть результат лечения еще до его практической реализации. Создателем данной технологии является американская компания Align Technology, работающая в этом направлении с 1997 года. Сегодня врачи в более чем 100 странах по всему миру проводят лечение с помощью элайнеров Invisalign. Мы гордимся тем, что наши специалисты являются авторизованными специалистами для использования этого подхода. Используя внутриротовой сканер, мы проводим выравнивание зубов от простых случаев до сложных коррекций, от юных пациентов до взрослых, от ортодонтии до комплексного восстановительного лечения. Применяя лучшее и получая хорошие результаты, верим, что помогаем! - рассказал Олег Ибрагимов.

В целом участники мероприятия считают, что у Краснодара большие перспективы в части развития инновационных направлений медицины. Этому способствует все - большое и постоянно растущее количество населения города, уровень благосостояния людей, профессиональный уровень врачей. Так что можно не сомневаться, что жители краевого центра будут иметь доступ к самым современным медицинским услугам.